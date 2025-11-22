Pozitif makro veri akışı sonrası güçlenen dolar endeksi ve yukarı yönlü hareket eden ABD tahvil faizleri, altın fiyatlarının yukarı yönlü momentumunu sınırlıyor. Güvenli liman talebindeki zayıflama da bu baskıyı desteklerken yatırımcılar, veri akışına göre temkinli pozisyon almaya devam ediyor.

KRİTİK DESTEK BÖLGELERİ TAKİP EDİLİYOR

Analistlere göre fiyatın 3.950 – 3.980 dolar bandı, kısa vadede en kritik destek bölgesi konumunda. Bu seviyenin altında daha derin bir düzeltme ihtimali artarken, yukarı yönlü hareketlerde 4.050 dolar direnci yeniden test edilebilecek ilk seviye olarak görülüyor.

ORTA VADEDE ALTININ GÖRÜNÜMÜ HÂLÂ GÜÇLÜ

Kısa vadeli baskıya rağmen, jeopolitik riskler, merkez bankası rezerv alımları ve küresel enflasyon beklentileri altının orta vadeli görünümünü güçlü kılıyor. Uzmanlar, belirsizlik dönemlerinde altının hâlâ portföylerde güvenli koruma aracı olmayı sürdürdüğünü vurguluyor.

PİYASALAR YENİ VERİLERE ODAKLANDI

Önümüzdeki hafta açıklanacak yeni istihdam, büyüme ve enflasyon verileri altının yönü açısından belirleyici olacak. Güçlü veri akışının sürmesi hâlinde aşağı yönlü baskı artabilir; verilerin zayıflaması durumunda ise ons altının yeniden 4.050 dolar seviyesine doğru toparlanması mümkün.

Altın kısa vadede baskı altında kalsa da, orta vadeli görünümde hâlâ güçlü bir güvenli liman olmaya devam ediyor.