Pasifik Teknoloji, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı tahsisli sermaye artırımı sürecine ilişkin son gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı. Şirketin 600 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, belirlenen isimlere tahsisli satış yöntemiyle artırılacak.

2 MİLYAR TL'LİK KAYNAK SAĞLANACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; sermaye artırımı Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'a eşit olarak tahsis edilecek. Bu operasyon sonucunda toplam 2.000.000.000 TL tutarında satış hasılatı elde edilmesi hedefleniyor. Artırım kapsamında ihraç edilecek B grubu imtiyazsız paylar, Borsa İstanbul’da işlem görebilir nitelikte olacak.

SATIŞ FİYATI VE LOT MİKTARI BELİRLENDİ

SPK ve Borsa İstanbul prosedürleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda satış detayları netleşti:

Baz Satış Fiyatı: 26,69 TL olarak esas alındı.

İhraç Edilecek Pay Miktarı: 74.934.432 adet (lot).

Fiyat Belirleme Kriteri: Satış fiyatı, baz fiyat ile geçmiş dönemdeki pay satış fiyatlarının düzeltilmiş değerleri arasından yüksek olanı esas alınarak belirlendi.

1 YIL BOYUNCA SATIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

SPK’nın yerleşik uygulamaları gereği, bu tahsisli sermaye artırımı kapsamında iktisap edilecek paylar için kısıtlama getirildi. Söz konusu paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satışa konu edilemeyecek. Bu kısıtlama, payların borsa dışında el değiştirmesi durumunda yeni alıcılar için de geçerli olacak.

Pasifik Teknoloji, 31 Aralık 2025 tarihinde yapılan başvurunun ardından onaylanan İhraç Belgesi’ni ekte sunarak yatırımcılarını bilgilendirdi. Şirket, bu hamleyle 3,4 milyar TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye yapısını daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor.