Goldman Sachs, küresel petrol piyasasında bu yıl arz fazlasının belirleyici olacağını ve bunun fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını öngördü. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat tahminlerini değiştirmeyerek Brent petrol için 56 dolar, WTI için ise 52 dolar seviyelerini korudu.

YIL SONUNDA DAHA DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLEBİLİR

OECD stoklarındaki artışa dikkat çeken analizde, yılın son çeyreğinde fiyatların daha da gerileyebileceği ifade edildi. Banka, 2026’nın son çeyreğinde Brent petrolün 54 dolara, WTI petrolün ise 50 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. 2026 yılında günlük 2,3 milyon varillik bir arz fazlası bekleyen analistler, piyasayı dengelemek için düşük fiyat ortamının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE OPEC’İN DURUMU

Raporda, Rusya, Venezuela ve İran kaynaklı jeopolitik risklerin piyasalardaki oynaklığı sürdüreceği ancak OPEC’ten ek bir üretim kesintisi beklenmediği vurgulandı. Goldman Sachs analistleri konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük arz kesintileri olmadığı sürece, piyasayı dengelemek için muhtemelen 2026'da daha düşük petrol fiyatları gerekecektir. Bu durum OPEC dışı arz büyümesini yavaşlatmak ve talep büyümesini desteklemek için kritik öneme sahip."

2027 VE UZUN VADELİ ÖNGÖRÜLER

Banka, 2027 yılında OPEC dışı arz artışının yavaşlamasıyla piyasanın yeniden açığa dönmesini ve fiyatların kademeli olarak toparlanmasını bekliyor. Bu kapsamda 2027 yılı Brent tahminini 58 dolar, WTI tahminini ise 54 dolar olarak açıkladı.

Uzun vadede ise talebin 2040 yılına kadar artmaya devam edeceği ve 2030-2035 döneminde Brent petrolün ortalama 75 dolar seviyelerinde dengeleneceği öngörülüyor.

YATIRIMCILARA "AÇIĞA SATIŞ" ÖNERİSİ

Goldman Sachs, 2026 yılındaki fazlalık görüşünü yansıtmak adına yatırımcılara stratejik bir öneride bulundu. Analistler, "2026 3. çeyrek - Aralık 2028 Brent vade farkını açığa satmalarını ve petrol üreticilerinin olası fiyat düşüşlerine karşı korunma (hedge) yapmalarını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

