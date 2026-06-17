Yatırımcıların radarı, uluslararası liderlerin tarihi zirvelerinden gelen açıklamalara ve kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik cephede uzun süredir beklenen hamle netleşti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında sağlanan ve Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmeyi amaçlayan çerçeve mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’nin Bürgenstock kentinde gerçekleştirileceğini doğruladı.

Reuters’ın haberine göre hazırlanan çerçeve anlaşmasında İran’a yönelik yatırımları canlandırmak amacıyla 300 milyar dolarlık özel bir fonun kurulması yer alıyor ve bu tutarın yarısından fazlası küresel aktörler tarafından şimdiden taahhüt edilmiş durumda.

PİYASALARIN EN BÜYÜK SINAVI: FED'DE KEVİN WARSH DÖNEMİ

Küresel piyasaların bugün kilitlendiği ana gündem maddesi, TSİ 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararı.

Piyasalar, politika faizinin yüzde 3,50 – yüzde 3,75 bandında sabit bırakılacağını (CME FedWatch verilerine göre yüzde 97'nin üzerinde bir ihtimalle) fiyatlıyor.

Ancak bu toplantıyı sıra dışı kılan şey, görevi yeni devralan Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yönetimindeki ilk toplantı olması.

EMTİA PİYASASI: BRENT PETROL ÇAKILDI, ALTIN FED'İ BEKLİYOR

Barış anlaşmasının getirdiği iyimserlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin kademeli olarak normale döneceği beklentisi petrolü vurdu.

Güne yüzde 1 düşüşle 78,5 dolar seviyelerinden başlayan Brent petrol, üst üste 5 işlem gününü de kayıpla kapatarak Mart ayı başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Hafta başındaki sert yükselişlerin ardından değerli metaller bu sabah sakin ve yatay bir seyir izliyor.

Altının kısa vadeli yönünü bu akşam dolar endeksinin hareketi ve Fed'den gelecek sinyaller belirleyecek.

BORSA İSTANBUL VE YURT İÇİ GÜNDEM

Haftanın ilk iki gününde petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yüzde 4'e yakın bir ralli yapan BİST100 endeksi, dün günü yüzde 0,32 yükselişle 14.493 seviyesinden kapatmıştı.

Endeksin bu sabah küresel bekleyişe paralel olarak güne yatay bir açılışla başlaması bekleniyor.

Yurt içinde bugün makro veri tarafında perakende satışlar verisi takip edilecek. Siyasi tarafta ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 16-17 Haziran tarihlerini kapsayan Moskova ziyareti ve bu hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche'nin temasları yakından izlenecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 18 – 19 Haziran’da toplanacak.

• ARZUM – 34 gün vadeli 37,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• ASELS – Şirket ile SSB arasında 780 milyon euro tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

• AHGAZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• AHSGY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 725 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• BASGZ – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• BIMAS – BDDK, kurucu ortakları arasında BİM'in de bulunduğu Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi.

• CVKMD – Hüseyin Çevik tarafından şirkete 403 milyon TL finansman sağlandığı açıklandı.

• DAPGM – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

• DOFRB – Şirketin, İstanbul Arnavutköy’de 5.686 m 2 ’lik arsayı 157,5 milyon TL’ye aldığı açıklandı.

• DCTTR – Çin Gümrük İdaresi tarafından verilen AQSİQ lisansının yenilendiği açıklandı.

• GARFA – Yurt dışında 100 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• GLCVY – ISCTR tarafından düzenlenen 827,5 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• GENKM & SELEC – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Temmuz’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• HALKB – Medyada yer alan habere göre ABD mahkemesi bugünkü duruşmada banka ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmayı değerlendirecek.

• ISMEN – 91 gün vadeli 3,0 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISGSY – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 1.000.219 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• IHLGM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ISGSY – Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Enlila Sağlık İlaç’ın sermayesinin 300.000 TL'den 329.120 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• KONTR – Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü, mevcut projeler ve sözleşmeler kapsamında çalışmalarına devam ettiği, akışındaki bozulma ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle geçici likidite sıkışıklığı yaşandığı, kreditör bankalarla finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin sürdüğü ve SPK nezdinde devam eden bedelli sermaye artırımı süreciyle finansal yapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği, Genel Kurul sürecinin tamamlanmamış olması nedeniyle bazı bankacılık ve operasyonel işlemlerde gecikmeler yaşandığı, çalışan ücretlerinin bir kısmının ödenmesinde aksamalar olduğu açıklandı.

• KONTR – Yıldız pazarda işlem gören şirket payları yarından itibaren YİP'ye işlem görmeye başlayacak.

• KONTR – Paya dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde işlemlerin bugün durdurulmasına ve yarından itibaren yeniden başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

• KMPUR – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 3.542.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• KZBGY – Marmaris'teki projeye ilişkin ruhsatsız yapı nedeniyle verilen yıkım kararı ve 29.917 TL idari para cezasına karşı açılan davada, ilk derece mahkemesinin davayı reddeden kararının şirketin istinaf başvurusu üzerine de onandığı açıklandı.

• MARBL – Şirketin, 259.377 dolarlık iş aldığı açıklandı.

• MNDRS – Dodurga Depolamalı RES projesi kapsamında EPDK’ya yapılan önlisans süre uzatımı başvurusunun Aralık 2027’ye uzatıldığı açıklandı.

• MOPAS – Şirketin, 2,5 milyon dolar maliyetli 5 MWp’lik Mopaş Niksar GES’i faaliyete aldığı, elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 45'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasının ön görüldüğü açıklandı.

• MTRKS – Rootech Kripto Varlık Alım Satım Platformu’nun sermayesinin 150 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

• NETAS – Şirketin, 19,6 milyon TL tutarında sipariş aldığı açıklandı.

• OZKGY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• OZKGY – EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin şirket lehine sonuçlanmadığı açıklandı.

• SEKUR – VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Temmuz’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• TABGD – European Bank for Reconsrtructıon tarafından 9.201.120 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• TRILC – Şirket ile Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu arasındaki münhasırlık anlaşmasının feshedildiği açıklandı.

• TRILC – Şirket tesislerinde üretimi gerçekleştirilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtımını yapmak üzere Pharexpo İlaç Ecza Deposu ile münhasırlık anlaşması imzalandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• AKSA – Emniyet Ticaret tarafından 11,88 – 12,00 TL fiyat aralığından 1.427.409 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 25,44’e yükseldi.

• DAPGM – Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından 10,51 – 10,54 TL fiyat aralığından 15.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 35,56’ya geriledi.

• DAPGM – Rafet Yılmaz tarafından 10,51 – 10,54 TL fiyat aralığından 15.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 23,17’ye geriledi.

• EREGL – Güzel Enerji tarafından 39,92 – 40,74 TL fiyat aralığından 3.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,16’ya geriledi.

• ENSRI – Pardus Portföy tarafından 3.000.000 adet pay alış ve 6.187.566 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 14,72’ye geriledi.

• GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 651.739 adet pay geri alındı.

• MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 34,10 – 34,12 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,14’e yükseldi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.013.000 adet pay 34,31 TL fiyattan geri alındı.

• MERIT & NTHOL – NTHOL tarafından 17,33 – 17,46 TL fiyat aralığından 200.000 adet MERIT payı alınırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı yüzde 71,01’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 41.666 adet pay 42,30 – 42,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RUBNS – Yönetim Kurulu Başkanı Osman İpek tarafından 27,16 – 28,18 TL fiyat aralığından 5.950.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 38,96’ya geriledi.

• RUBNS – Cemil İpek tarafından 28,00 – 28,50 TL fiyat aralığından 2.450.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,37’ye geriledi.

• RUBNS – Can İpek tarafından 27,60 – 28,28 TL fiyat aralığından 1.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,57’ye geriledi.

• RUZYE – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından 10,52 – 11,10 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,91’e yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• BARMA – Şirket sermayesinin 262,5 milyon TL’den yüzde 204,76 oranında bedelsiz olarak 537,5 milyon TL artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• ENTRA – Şirket sermayesinin 1,8 milyar TL’den yüzde 100 bedelsiz ve yüzde 19 oranında bedelli artışla 4,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 488.742 adet pay 17 – 18 Haziran’da Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.

Kaynak: İnfo Yatırım