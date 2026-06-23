ABD Başkanı Donald Trump, şifrelemeyi kırabilecek kuantum bilgisayarlara karşı koruma sağlamak ve ABD'nin kuantum teknolojilerindeki rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni bir kararname imzaladı.

ABD yönetimi, İran'ın uluslararası piyasalarda petrol satışını sürdürebilmesine imkan tanıyan 60 günlük bir lisans yayımladı. Karar sonrası enerji piyasalarında arz endişeleri bir miktar azaldı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomideki dengesizliklere dikkat çekerek dünya liderlerini Çin para biriminin düşük değerlenmesini tartışmaya çağırdı.

Deutsche Bank, zayıflayan yatırım talebi ve ABD para politikasına ilişkin belirsizlikleri gerekçe göstererek altın fiyatı tahminini yüzde 22 düşürerek 4.140 dolara revize etti.

ABD'de benzin fiyatlarındaki geri çekilme sürerken, Çin Ticaret Bakanlığı otomotiv satış sonrası pazarını desteklemeye yönelik yeni teşvikler açıkladı.

Bugün Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak öncü PMI verileri takip edilecek. Haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD PCE enflasyon verisi ise perşembe günü yayımlanacak.

Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, BIST 100 endeksinde güne yatay başlangıç bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin KAP'a gönderdiği son açıklamalar yatırımcıların gündeminde yer aldı. Öne çıkan duyurular şöyle;

BETAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 – 24 – 25 Haziran’da toplanacak.

ARCLK – 19.752.288 adet payın, pay başına 103,71 TL fiyattan Whirlpool Emea Holdings’e TAS’ta satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 580 gün vadeli 125 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

BARMA – Yılmaz Savun tarafından 127.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BARMA – İzzet Savun tarafından 262.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BORLS – Halil İbrahim Ege tarafından 50.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BRMEN – Yaşar Küçükçalık ve Zeynep Holding tarafından 31.319.243 adet payın 4.788.095 adetinin Re Pıe GSYO’ya, 16.954.958 adetinin Re – Pie Portföy’e ve 9.576.190 adetinin BULGS’ye TAS’ta satışının bugün gerçekleşeceği açıklandı.

CWENE – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı CW Solar Cell bünyesinde gerçekleşen güneş hücresi yatırımı kapsamında yatırımının birinci fazının tamamlanması ardından, kalan fazlara yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

ERCB – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli beşinci taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

EKIZ – Şirket ile VAKBN arasında 2023’te imzalanan Vefa Hakkı Protokolü kapsamında bankaya devredilen taşınmazların, geri alım / 3. kişiye devir hakkı için sözleşmede öngörülen sürenin 30 Haziran’a uzatıldığı açıklandı.

ENSRI – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ensari Yenilenebilir Enerji’nin İç Anadolu bölgesinde kurulu tesisi bulunan enerji üretim şirketinin satın alması konusunda gizlilik sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ECILC – Şirketin, %25 pay sahibi olduğu Vitra Karo’nun sermaye artırımının tescil edildiği açıklandı.

GEDIK – Şirketin, Ichain Yatırım Holding’e 100 milyon TL sermaye avansı vermesine karar verildiği açıklandı.

HEDEF – Sermaye artırımından elde edilen fonun 529,1 milyon TL’sinin ortaklardan alınan nakit borcun kapatılmasında, 122,0 milyon TL’sinin ödemesi gerçekleştirilmemiş yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

HKTM – Şirketin bağlı ortaklığı Mers Technology GmbH'nin tasfiye kararı aldığı açıklandı.

HKTM – Şirketin bağlı ortaklığı Makers Makine'nin %67 payının 490.000 euro bedelle Fırat Erpolat'a vadeli olarak devredileceği açıklandı.

ISMEN – 92 gün vadeli 5,4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

KLSYN – ICC tahkim kararının icrasına ilişkin devam eden yargı sürecinde, tarafların temyiz başvuruları Yargıtay tarafından reddedilerek kararın kesinleştiği ve dosyanın kapandığı açıklandı.

KLRHO – Şirketin bağlı ortaklığı Kiler Tekstil’in Bitlis Tatvan’da bulunan 7.646 kWp / 6.400 kWe kurulu gücündeki Çatı GES Projesinin TEDAŞ kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

KRGYO – İstanbul Tuzla’daki 1.160 m 2 ’lik arsanın 64,9 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

KBORU – Şirketin, Gaziantep Başpınar OSB'de 30.000 m² alan ve 8.400 m² kapalı alana sahip bir tesisi, aylık 1,5 milyon TL’ye 10 yıllığına kiralayarak termoplastik boru üretim fabrikası yatırımı için çalışmalara başladığı, yatırım bedelinin 10 milyon dolar olacağı açıklandı.

MARTI – Sermaye artırımından elde edilen fonun 898,6 milyon TL’sinin kredi kapamada, 2,3 milyon TL’lik kısmının ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

MNDRS – Tosunlar JES tesisinde yıllık planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetlerine 27 Haziran’a kadar ara verileceği açıklandı.

MEGMT – Tunceli GES projesinin yılın 3. çeyreğinde devreye girmesinin planlandığı, GES tesislerinin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %85’ini karşılamasının beklendiği açıklandı.

ODINE – Alper Tunğa Sağu Burak tarafından SPK’ya onaylanması talebiyle başvurulan Pay Satış Bilgi Formu’nun geri çekilmesi için başvuru yapıldığı açıklandı.

RGYAS – Fitch tarafından şirketin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

SDTTR – Şirketin, 1,1 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

TCELL – China Development Bank ile imzalanan toplam 2,5 milyar RMB tutarındaki kredi paketinin, 1,23 milyar RMB'lik ikinci diliminin 700 milyon RMB olarak revize edildiği açıklandı.

TSKB – Fitch tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

TCKRC – Karayolları 14 Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Çelik Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi ihalesinin sözleşmesinin 197,3 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

VAKFN – 270 gün vadeli 800 milyon TL tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

VAKBN – Banka bağlı ortaklığı Vakıf Enerji’nin Vakıf Pazarlama tarafından devralınması suretiyle birleştirilmesi işleminin onaylandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZOREN – Kızıldere 2 JES'e entegre edilen 8,51 MW kapasiteli GES'in resmi kabulünün tamamlandığı ve ticari elektrik satışına başlandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HRKET – Şirket sermayesinin 115,2 milyon TL’den %1.300 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyar TL artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

ORGE – Şirket sermayesinin 80 milyon TL’den %400 oranında bedelsiz olarak 320 milyon TL artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

KTLEV: Hisse başına brüt 0,0966 TL, net 0,0821 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %0,05. Dağıtım tarihi 23 Haziran 2026.

SVGYO: Hisse başına brüt ve net 0,0077 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %0,04. Dağıtım tarihi 23 Haziran 2026.

AHSGY: Hisse başına brüt ve net 0,0762 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %0,40. Dağıtım tarihi 24 Haziran 2026

ARASE: Hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %1,73. Dağıtım tarihi 25 Kasım 2026

CEMTS: Hisse başına brüt 0,30 TL, net 0,2550 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %2,88. Dağıtım tarihi 24 Haziran 2026

EKGYO: Hisse başına brüt ve net 0,60 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %2,73. Dağıtım tarihi 24 Haziran 2026

MHRGY: Hisse başına brüt ve net 0,0681 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %1,69. Dağıtım tarihi 24 Haziran 2026

OZKGY: Hisse başına brüt ve net 0,1987 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %1,32. Dağıtım tarihi 24 Haziran 2026

VKGYO: Hisse başına brüt ve net 0,1020 TL temettü dağıtacak. Temettü verimi %3,56. Dağıtım tarihi 24 Haziran 2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Borsa şirketlerinden pay alım ve satış işlemlerine ilişkin yeni açıklamalar geldi. KAP'ta yayımlanan bildirimlerin detayları şöyle;

BLUME – Vural Bulut tarafından 30,00 – 34,18 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,82’ye yükseldi.

ENSRI – Pardus Portföy tarafından 9.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,61’e geriledi.

KLSYN – Bank of America Corporation tarafından 13,63 – 13,86 TL fiyat aralığından 2.325.864 adet alış ve 4.034.725 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,84’e geriledi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 64.769 adet pay 142,80 – 145,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAGEN – Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel tarafından 37,10 – 37,12 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,30’a yükseldi.

MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.004.857 adet pay 36,60 – 36,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

SAMAT – Ali Yıldırım tarafından 6,25 – 6,60 TL fiyat aralığından 865.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,53’e yükseldi.

SANEL – Sena Yıldırım tarafından 62,55 – 66,45 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

SEKUR – Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil tarafından 9,20 TL fiyattan 5.549.514 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %27,18’e geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: INGRM, SUNTK

(İNFO YATIRIM)