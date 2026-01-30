Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nin 8. maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde işletmeler, menüde açıkça belirtilmeyen hiçbir kalem için tüketiciden ödeme talep edemeyecek.

Yasak Kapsamına Giren Uygulamalar:

• Servis Ücreti: Garsoniye adı altında alınan yüzdelik ödemeler.

• Masa Ücreti: Belirli masalar veya konumlar için talep edilen bedeller.

• Kuver Ücreti: Ekmek, su veya meze gibi standart sunumlar için kesilen giriş ücretleri.

• İsimsiz İlave Ücretler: "Hizmet bedeli" veya benzeri tüm türetilmiş kalemler.

MENÜDE NE YAZIYORSA O ÖDENECEK

Yönetmelikle birlikte, işletmelerin fiyat politikalarında tam şeffaflık zorunlu hale getirildi. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

"Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe ve restoranlarda tüketiciden servis, masa veya kuver ücreti adı altında ilave ödeme talep edilemez."

Bu düzenleme ile müşteri, menüdeki yemek bedelinin dışında, kasa önünde karşılaştığı "beklenmedik" eklemelerden korunmuş olacak. İş Kanunu'nun 51. maddesi (bahşiş toplama esasları) saklı tutulsa da bu durum işletmenin müşteriye zorunlu bir hizmet bedeli yansıtmasına imkan tanımayacak.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, 30 Ocak 2026 itibarıyla bu ücretleri talep etmeye devam eden işletmelere yönelik cezai yaptırımlar uygulanacak.

• Denetimler Artacak: Ticaret Bakanlığı ekiplerinin saha denetimlerini sıkılaştırması bekleniyor.

• Şikayet Hakkı: Müşteriler, menüde yer almayan veya yasaklanan kalemlerin faturaya yansıtılması durumunda Ticaret İl Müdürlüklerine veya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na başvurabilecek.