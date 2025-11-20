ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan satış dalgası özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq tarafında etkisini hissettirdi. S&P 500’ün 50 günlük ortalamasının altına sarkması, yatırımcıların “düşüş mü derinleşiyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Nasdaq cephesinde ise aşırı satım bölgelerine yaklaşan teknik görünüm dikkat çekiyor.

TEKNİK GÖSTERGELER ‘AŞIRI SATIM’ BÖLGESİNE YAKLAŞTI

Wall Street verilerine göre hem S&P 500 hem Nasdaq’ta RSI ve benzeri kısa vadeli osilatörler aşırı satım bandına temas etmeye başladı.

Bu bölge geçmiş dönemlerde genellikle bir toparlanma hareketinin öncesine işaret etmişti. Ancak göstergelerin dip sinyali vermesi tek başına yönün değişeceğini garanti etmiyor.

YATIRIMCI DUYARLILIĞI TARİHİ KÖTÜMSERLİKTE

ABD piyasalarında bireysel yatırımcı duyarlılığı sert biçimde bozulmuş durumda. Put/Call oranındaki yükseliş, yatırımcıların yoğun şekilde korunma pozisyonlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu tablo, çoğu zaman dip bölgelerinde görülen psikolojik koşullara benziyor.

MAKRO GÖSTERGELER YÖNÜ BELİRLEYECEK

Teknik sinyaller toparlanma ihtimalini güçlendirse de piyasaların yönünü asıl belirleyecek olan makro veri akışı olacak.

• ABD istihdam göstergeleri,

• Enflasyon verileri,

• Fed’in para politikası tonundaki değişiklikler,

• Kurumsal bilançolar

önümüzdeki süreçte S&P 500 ve Nasdaq’ın seyrinde belirleyici faktörler olarak öne çıkıyor.

DİP ARAYIŞI MI, YENİ YÜKSELİŞ BAŞLANGICI MI?

Teknik olarak aşırı satım bölgesine yaklaşılması, yatırımcı duyarlılığının zayıflaması ve kritik destek seviyelerinin test edilmesi, endekslerde dip oluşumu ihtimalini artırıyor.

Ancak makro göstergelerde bozulma sürerse mevcut düşüşün ikinci bir dalga yaratma ihtimali göz ardı edilmiyor.

Yatırımcılar için takip edilecek temel konu, önümüzdeki günlerde gelecek verilerin piyasadaki bu kırılgan yapıyı güçlendirip güçlendirmeyeceği olacak.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Finansal kararlarınız için yetkili kurumların açıklamalarını ve kendi risk profilinizi dikkate alınız.