Suriye enerji koridorunda taşlar yerinden oynuyor. Suriye Petrol Şirketi (SPC) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Shell, Suriye'deki en büyük varlığı olan El-Ömer Petrol Sahası'ndan çekilmek için resmi süreci başlattı.

15 Yıllık "Hukuki Varlık" Sona Eriyor

Shell, 2011 yılında başlayan iç savaş ve Avrupa Birliği yaptırımları nedeniyle Suriye'deki saha operasyonlarını 2012'de durdurmuştu. Ancak şirket, bugüne kadar bölgedeki yasal haklarını ve hisselerini korumaya devam ediyordu. 19 Ocak 2026 itibarıyla gelen çekilme talebi, Shell'in Suriye pazarından tamamen tasfiye edilmesi anlamına geliyor.

Sahadaki Durum: Üretim %90 Düştü

Suriye Petrol Şirketi CEO'su Yusuf Kablavi, El-Ömer sahasında yaptığı incelemelerin ardından çarpıcı veriler paylaştı:

Kapasite Kaybı: Sahada savaş öncesi günlük 50.000 varil olan üretim, verimsiz işletme ve altyapı hasarları nedeniyle 5.000 varile kadar gerilemiş durumda.

Modernizasyon Şart: Tesislerin yeniden tam kapasite çalışabilmesi için acil teknik müdahale ve devasa yatırım gerekiyor.

Finansal Pazarlıklar Sürüyor

Shell’in çekilme kararının arkasında teknik ve siyasi nedenlerin yanı sıra finansal bir dosya da bulunuyor. İddialara göre, Suriye tarafının Shell’e olan ve geçmiş teknik desteklerden kaynaklanan yaklaşık 200 milyon dolarlık borcu, likidasyon (tasfiye) görüşmelerinin en kritik maddesini oluşturuyor.