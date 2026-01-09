Küresel ölçekte faaliyet gösteren sanayi devi Şişecam, aracı kurumların merceğinde kalmaya devam ediyor. Şeker Yatırım tarafından yayımlanan 2026 yılı strateji raporunda, SISE hisseleri için potansiyel getiri beklentisine dikkat çekildi.

HEDEF FİYAT 55 TL OLARAK KORUNDU

Şeker Yatırım, yayımladığı analizde Şişecam için daha önce belirlediği 55 TL hedef fiyatı ve "Al" tavsiyesini sürdürdüğünü bildirdi. Hissenin borsadaki son işlem fiyatı olan 40,02 TL baz alındığında, aracı kurumun öngördüğü rakam yaklaşık yüzde 37,43 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor.

STRATEJİ RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

9 Ocak 2026 tarihinde paylaşılan raporda, SISE hissesine dair güncel görünüm şu şekilde özetlendi:

Aracı Kurum: Şeker Yatırım

Hedef Fiyat: 55 TL

Son Fiyat: 40,02 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: Yüzde 37,43

Rapor Tarihi: 9 Ocak 2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.