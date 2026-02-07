Sarsıntının merkez üssü Sındırgı olarak belirlenirken, depremin yerin yaklaşık 10.73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Kısa süreli tedirginliğe neden olan deprem, Balıkesir merkezinin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Ayrıca aynı saatte Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde kaydedilen depremin 7,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.