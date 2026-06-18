Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/39 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende, halka açık iki şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı duyuruldu. Onay verilen işlemler kapsamında Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. ile BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayeleri iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz artırımlarla yükseltilecek.

OSTIM YÜZDE 35 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

SPK tarafından onaylanan sermaye artırımı kapsamında Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin mevcut 590.000.000 TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 206.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımıyla 796.500.000 TL'ye çıkarılacak.

OSTIM'DE LOTLAR KAÇ KATINA ÇIKACAK?

Yüzde 35 bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların elindeki pay adedi şu şekilde değişecek:

100 lot → 135 lot

500 lot → 675 lot

1.000 lot → 1.350 lot

5.000 lot → 6.750 lot

10.000 lot → 13.500 lot

BMSCH YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

SPK bülteninde yer alan bir diğer onay ise BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verildi.

Şirketin mevcut 150.000.000 TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 150.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımıyla 300.000.000 TL'ye yükseltilecek.

BMSCH ÖRNEK LOT HESABI

Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yatırımcıların sahip olduğu lot sayısı iki katına çıkacak.

100 lot → 200 lot

500 lot → 1.000 lot

1.000 lot → 2.000 lot

5.000 lot → 10.000 lot

10.000 lot → 20.000 lot

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin iç kaynaklarını sermayeye ekleyerek mevcut ortaklara ücretsiz pay dağıtması anlamına geliyor. Bu işlemde yatırımcıların portföy değeri teorik olarak değişmezken, sahip oldukları lot sayısı bedelsiz oranı kadar artıyor.

SPK onayının ardından şirketler tarafından hak kullanım tarihleri ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacak.

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