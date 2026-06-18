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SPK, 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdi. Turkcell 15 milyar TL, Bulls Yatırım 5,45 milyar TL'lik tavanla öne çıktı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/39 sayılı haftalık bültenini yayımladı. Bültende, 9 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunun onaylandığı duyuruldu.

9 ŞİRKETİN BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY

Ulusal Faktoring A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 300.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı

İstanbul Faktoring A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 300.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli yatırımcı

Quick Finansman A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 270.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli yatırımcı

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Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 1.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli yatırımcı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 15.000.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli yatırımcı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 450.000.000 TL
Satış türü: Nitelikli yatırımcı

Midas Menkul Değerler A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 1.450.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli yatırımcı

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 5.450.000.000 TL
Satış türü: Tahsisli/Nitelikli yatırımcı

Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
İhraç türü: Tahvil/Finansman Bonosu
Nominal ihraç tavanı: 50.000.000 Avro
Satış türü: Yurt dışı

SPK dan 9 şirkete borçlanma aracı ihracı onayı!, Görsel 1

BORÇLANMA ARACI İHRACI NE ANLAMA GELİYOR?

Borçlanma aracı ihracı, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tahvil veya finansman bonosu ihraç ederek yatırımcılardan kaynak sağlaması anlamına geliyor. SPK onayı, şirketlere belirlenen tavan tutar kadar ihraç yapabilme yetkisi verirken, ihraçların ne zaman gerçekleştirileceği şirketlerin kararına bağlı olarak değişebiliyor.

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