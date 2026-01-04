Sigara fiyatlarına yeni bir artış daha geliyor. 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren sigaraya 5 TL zam uygulanacak. Zamla birlikte raf fiyatlarının kademeli olarak güncellenmesi bekleniyor.

Zamma ilişkin açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birkaç gün önce duyurulan fiyat artışının ilk sigara grubunda hayata geçtiğini belirtti.

Dündar, 5 TL'lik artışın raflara yansımaya başladığını ifade ederek, diğer sigara gruplarında da benzer güncellemelerin yapılmasının beklendiğini aktardı.

EN UCUZ SİGARA 95 TL OLDU

Zam öncesinde en ucuz sigara 90 TL seviyesinde bulunurken, yeni artışla birlikte en düşük fiyat 95 TL'ye yükseldi. Fiyatı en yüksek olan sigaraların ise zam sonrası 110 TL bandına yaklaştığı belirtildi.