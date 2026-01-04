Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanma anına ait görüntüler, beklenmedik bir etki yarattı. Görüntülerde Maduro’nun üzerinde bulunan yaklaşık 260 dolarlık spor eşofman takımı, kısa sürede ABD’de gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından söz konusu eşofman takımının satış sayfalarına yoğun ilgi oluştu. ABD’deki online satış platformlarında ürünün stoklarının kısa sürede tükendiği görüldü.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Kullanıcılar, görüntülerin ardından eşofmanın MARKA ve modelini paylaşarak ürünü gündeme taşıdı. Kısa sürede binlerce paylaşım alan ürün, “siyasetten modaya” uzanan ilginç bir etki yarattı.

Satışlara Görüntü Etkisi

Uzmanlara göre bu tür olaylar, ünlü ya da kamuoyunda tanınan isimlerin üzerinde görülen ürünlerin satışlarını doğrudan etkileyebiliyor. Maduro görüntüsü de bu etkinin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.