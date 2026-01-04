Küresel piyasalarda 2026 yılına girilirken, şirketlerin piyasa değerleri yeniden şekillendi. Özellikle yapay zekâ, yarı iletken, teknoloji ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren dev şirketler, küresel ölçekte piyasa değerlerini trilyon dolar seviyelerine taşıdı.

Açıklanan güncel verilere göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinde ABD merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlığı dikkat çekti. Listeye yarı iletken üreticileri, enerji devleri ve finans şirketleri de eşlik etti.

Zirvede, yapay zekâ ve çip teknolojilerindeki küresel liderliğiyle NVIDIA yer aldı. Şirket, 4,60 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Onu Apple ve Alphabet takip etti.

2026 İTİBARIYLA DÜNYANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

NVIDIA – 4,60 trilyon dolar

Apple – 4,05 trilyon dolar

Alphabet (Google) – 3,80 trilyon dolar

Microsoft – 3,55 trilyon dolar

Amazon – 2,45 trilyon dolar

TSMC – 1,65 trilyon dolar

Broadcom – 1,64 trilyon dolar

Meta Platforms – 1,63 trilyon dolar

Saudi Aramco – 1,54 trilyon dolar

Tesla – 1,45 trilyon dolar

Berkshire Hathaway – 1,07 trilyon dolar

Eli Lilly – 968 milyar dolar

Walmart – 899 milyar dolar

JPMorgan Chase – 894 milyar dolar

Tencent – 726 milyar dolar

Visa – 668 milyar dolar

Samsung Electronics – 595 milyar dolar

Oracle – 562 milyar dolar

Exxon Mobil – 522 milyar dolar

Mastercard – 509 milyar dolar

Analistler, listede teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin ağırlık kazanmasında yapay zekâ yatırımları, bulut bilişim, veri merkezleri ve yüksek kârlılık beklentilerinin belirleyici olduğunu ifade ediyor. Enerji ve finans şirketlerinin ise küresel talep, güçlü nakit akışı ve ölçek avantajı sayesinde üst sıralardaki yerlerini koruduğu belirtiliyor.