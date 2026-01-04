2026 yılına girilirken küresel piyasalarda şirketlerin piyasa değerleri yeniden şekillendi. Yapay zekâ, yarı iletken ve teknoloji yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte NVIDIA, Apple ve Alphabet gibi ABD merkezli teknoloji devleri listenin üst sıralarında yer aldı. Enerji, finans ve perakende sektörlerinden şirketler de güçlü nakit akışı ve küresel ölçek avantajıyla dünyanın en değerli 20 şirketi arasındaki konumlarını korudu.
Küresel piyasalarda 2026 yılına girilirken, şirketlerin piyasa değerleri yeniden şekillendi. Özellikle yapay zekâ, yarı iletken, teknoloji ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren dev şirketler, küresel ölçekte piyasa değerlerini trilyon dolar seviyelerine taşıdı.
Açıklanan güncel verilere göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinde ABD merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlığı dikkat çekti. Listeye yarı iletken üreticileri, enerji devleri ve finans şirketleri de eşlik etti.
Zirvede, yapay zekâ ve çip teknolojilerindeki küresel liderliğiyle NVIDIA yer aldı. Şirket, 4,60 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi. Onu Apple ve Alphabet takip etti.
2026 İTİBARIYLA DÜNYANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ
NVIDIA – 4,60 trilyon dolar
Apple – 4,05 trilyon dolar
Alphabet (Google) – 3,80 trilyon dolar
Microsoft – 3,55 trilyon dolar
Amazon – 2,45 trilyon dolar
TSMC – 1,65 trilyon dolar
Broadcom – 1,64 trilyon dolar
Meta Platforms – 1,63 trilyon dolar
Saudi Aramco – 1,54 trilyon dolar
Tesla – 1,45 trilyon dolar
Berkshire Hathaway – 1,07 trilyon dolar
Eli Lilly – 968 milyar dolar
Walmart – 899 milyar dolar
JPMorgan Chase – 894 milyar dolar
Tencent – 726 milyar dolar
Visa – 668 milyar dolar
Samsung Electronics – 595 milyar dolar
Oracle – 562 milyar dolar
Exxon Mobil – 522 milyar dolar
Mastercard – 509 milyar dolar
Analistler, listede teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin ağırlık kazanmasında yapay zekâ yatırımları, bulut bilişim, veri merkezleri ve yüksek kârlılık beklentilerinin belirleyici olduğunu ifade ediyor. Enerji ve finans şirketlerinin ise küresel talep, güçlü nakit akışı ve ölçek avantajı sayesinde üst sıralardaki yerlerini koruduğu belirtiliyor.