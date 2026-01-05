Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı. Milyonlarca gencin beklediği yeni rakam, memur maaşlarına yapılan artış oranına paralel olarak güncellendi.
2026 yılı Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak memur zammının yüzde 18,60 seviyesinde gerçekleşmesiyle, bedelli askerlik ücreti de aynı oranda artış gösterdi. 2025 yılının ikinci yarısında 280 bin 850 TL olarak uygulanan ödeme tutarı, yapılan güncelleme sonrası 333 bin 88 TL’ye yükseldi.
ENFLASYON VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLDU
TÜİK tarafından saat 10.00'da paylaşılan verilere göre, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,75 artış gösterdi. Bu rakamlar neticesinde kesinleşen memur maaş katsayısı, bedelli askerlik bedelinin de yasal sınırını belirlemiş oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından resmi rakamlar açıklanacak.