Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) hisselerinde gün içerisinde sert bir fiyat hareketi yaşandı. Hisse fiyatı, yüzde 4,83 oranında değer kaybederek 3,15 TL seviyesine kadar geriledi ve yatırımcıların dikkatini çekti.

DEVRE KESİCİ UYGULANDI!

Fiyatlardaki ani düşüşün ardından Borsa İstanbul, devre kesici mekanizmasını devreye soktu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, payda sürekli işleme ara verildiği ve tek fiyat emir toplama sürecinin başlatıldığı bildirildi.

İŞLEMLER SAAT 12.40'TA YENİDEN BAŞLADI

Emir toplama sürecinin tamamlanmasının ardından eşleştirme işlemi gerçekleştirildi. Buna göre FENER.E paylarında işlemler saat 12.40.16 itibarıyla yeniden başladı.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici, borsada bir hissede ya da endekste çok kısa sürede aşırı fiyat hareketi yaşandığında devreye giren otomatik durdurma mekanizmasıdır.