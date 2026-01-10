Dünya borsaları, artan güvenlik kaygıları ve "silahlanma yarışı" beklentileriyle savunma sanayi hisselerine akın etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın senatörlerle yaptığı kritik zirve sonrası, gelecek yıl için askeri bütçenin 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkarılması gerektiğini duyurması, sektörde doping etkisi yarattı.

KRİZ HARİTASI GENİŞLİYOR: GRÖNLAND’DAN VENEZUELA’YA

Yatırımcıların savunma hisselerine yönelmesinde sadece bütçe artışı değil, genişleyen kriz coğrafyası da etkili oldu.

• ABD'nin Venezuela Müdahalesi: Bölgedeki askeri hareketlilik ve Kolombiya ile yaşanan söz düellosu.

• Grönland Gerilimi: BEYAZ Saray'ın bölgeye yönelik sert tutumu ve "askeri seçenek" iması, Avrupa Birliği ile ABD'yi karşı karşıya getirdi.

• Asya ve Doğu Avrupa: Japonya-Çin gerilimi ve Ukrayna'da İngiltere-Fransa liderliğindeki "çok uluslu güç" planları, küresel silahlanma iştahını körükledi.

BORSALARDA "SAVUNMA" RALLİSİ: KİM NE KADAR KAZANDIRDI?

Bu gelişmeler ışığında geçen hafta küresel savunma devlerinin hisseleri adeta şaha kalktı. En dikkat çekici yükseliş Asya ve Avrupa cephesinden geldi:

• Hanwha Aerospace (G. Kore): %28,3 🔼

• Saab (İsveç): %21,8 🔼

• Rheinmetall (Almanya): %18,6 🔼

• BAE Systems (İngiltere): %17,1 🔼

• Leonardo (İtalya): %14,2 🔼

ABD devleri de pastadan payını aldı; L3Harris Technologies %10,3, Lockheed Martin ise %9,2 oranında değer kazandı.

BORSA İSTANBUL'UN AMİRAL GEMİSİ: ASELSAN REKOR KIRIYOR

Küresel dalga Türkiye'ye de güçlü bir şekilde yansıdı. Borsa İstanbul’da 1 trilyon TL piyasa değerini aşan ilk şirket olma unvanını kazanan ASELSAN, yükseliş ivmesini geçen hafta da sürdürdü.

Şirket hisseleri haftalık bazda yüzde 21,6 prim yaparken, şirketin piyasa değeri cuma kapanışı itibarıyla 1 trilyon 276,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN'ın yanı sıra Altınay Savunma (%10) ve Papilon Savunma (%5,4) hisseleri de yatırımcısını güldürdü.

TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK FİYATLANIYOR

Analistler, ASELSAN'daki bu güçlü yükselişin sadece konjonktürel değil, teknolojik başarılara da dayandığını belirtiyor. Şirketin özellikle şu atılımleri yatırımcı güvenini perçinliyor:

• MURAD AESA Radarı: F-16 Özgür, AKINCI ve KIZILELMA platformlarında başarıyla görev yapan ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitiren radar teknolojisi.

• ÇELİKKUBBE: Teslimatları yoğunlaşan çok katmanlı hava savunma sistemi.

• EJDERHA: Yakında sahaya inecek olan Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi.

Dünyanın en değerli 17. savunma sanayi şirketi konumuna yükselen ASELSAN, 2025 yılında yerli tedarikçilere verdiği siparişleri yüzde 82 artırarak ekosistemi de büyütmeye devam ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.