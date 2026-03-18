Ziraat Yatırım, Tüpraş için belirlediği 280,50 TL HEDEF fiyatını ve “AL” tavsiyesini sürdürdü. Hissenin mevcut piyasa fiyatı olan 250,25 TL göz önüne alındığında, kurumun öngörüsü yaklaşık %12,08’lik bir prim potansiyeline işaret ediyor.

MODEL PORTFÖYDE STRATEJİK GERİ ÇEKİLME

Rapordaki en dikkat çekici detay ise kurumun model portföyündeki ağırlık değişimi oldu. Ziraat Yatırım, Tüpraş’ın model portföydeki ağırlığını %10 seviyesinden %5’e düşürdü. Bu hamle, analistler tarafından "kar realizasyonu" veya "portföy çeşitlendirme stratejisi" olarak yorumlandı.

Yatırımcı İçin Kritik Veriler:

Aracı Kurum: Ziraat Yatırım

Hedef Fiyat: 280,50 TL

Güncel Fiyat: 250,25 TL

Potansiyel Getiri: %12,08

Tavsiye: AL

Portföy Ağırlığı: %5 (Eski: %10)

