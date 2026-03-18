Küresel piyasalarda nefesler tutuldu, tüm dünya ABD’den gelecek kritik habere kilitlendi! Yatırımcılar merakla "Fed faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, Orta Doğu’da tırmanan gerilim piyasaları adeta esir aldı. Kritik karar öncesi 18 Mart altın fiyatları üzerinde satış baskısı derinleşirken, Kapalıçarşı ve serbest piyasada hareketlilik zirve yaptı. Vatandaşlar arama motorlarında "gram altın ne kadar" sorusunu sorgularken, ons altın 5.000 dolar sınırında adeta bıçak sırtı bir seyir izliyor.

Piyasaların asıl korkusu ise karar sonrası yapılacak olan Jerome Powell açıklaması ve gelecek döneme dair "şahin" mesajlar!

18 MART 2026 ALTIN FİYATLARI

Ons altın, günlerdir 5.000 dolar seviyesine yakın bir bantta hareket ederken, bugün de TSİ 06:15 itibarıyla 4.995 dolar civarında işlem görüyor.

Yurt içinde ise spot piyasada gram altın 7.100 TL'den güne başladı. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın satış fiyatı ise 7.290 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasalarda dikkatler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Fed'in politika faizini yüzde 3,50 - yüzde 3,75 bandında sabit tutması bekleniyor.

Ancak yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında geleceğe yönelik mesajlara odaklanacak. Özellikle"şahin" tonun öne çıkması halinde altın fiyatlarında satış baskısının artabileceği ifade ediliyor.

ALTIN FİYATLARI DİRENMEYE ÇALIŞIYOR

Emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte dolar talebinde artış yaşanırken, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş altın üzerinde baskı yaratıyor.

Analistler, ons altında 5.000 – 4.850 dolar bandını ilk destek aralığı olarak gösterirken, fiyatların bu seviyelerde dengelenmeye çalıştığını belirtiyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE TERS DÖNÜŞ

Yılın başında Fed'den 2026 yılı için en az 0,50 baz puan faiz indirimi ve toplamda iki indirim beklenirken, bu beklentiler son dönemde 0,25 baz puanın altına geriledi.

Atlanta Fed'in opsiyon fiyatlamalarına dayalı tahminlerine göre, önümüzdeki üç ay içinde faiz artırımı olasılığı yüzde 25, faiz indirimi olasılığı ise yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu tabloya dikkat çekerek Fed'e yönelik beklentilerdeki değişimin, başta altın olmak üzere tüm kıymetli metaller üzerinde belirleyici olmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Analistler, Fed'in faizleri sabit bırakmasına kesin gözüyle baksa da, Powell'ın vereceği sinyallerin altın fiyatlarında sert kırılmalar yaratabileceğini belirtiyor. Eğer Powell "faiz indirimleri gecikecek" derse, altın fiyatlarında 4.850 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (Fed), Mart 2026 faiz kararını bugün, 18 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile tam 21.00'de kamuoyuna duyuracak.