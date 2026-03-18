Günün en dikkat çeken hareketleri belirli hisselerde yoğunlaştı. Günlük bazda yabancı oranını en çok artıran hisse 11.16 bps ile ECOGR olurken, onu 6.59 bps ile EFOR ve 4.37 bps ile EMPAE takip etti.

Satış tarafında ise yabancıların pozisyon azalttığı kağıtlar şu şekilde sıralandı:

AKHAN: -2.51 bps

ZGYO: -1.73 bps

PEKGY: -1.57 bps

İSTİKRARLI ARTIŞ: BIGCH, LILAK VE OYYAT ZİRVEDE!

Yabancı yatırımcının sadece günlük değil, süregelen bir ilgi gösterdiği hisseler raporun en kritik kısmını oluşturdu. BIGCH, LILAK ve OYYAT tam 10 gündür aralıksız yabancı payı artışıyla dikkat çekerken; MAVI 9 gün, LUKSK ise 8 gündür kesintisiz bir toplama sürecinde bulunuyor.

YABANCILARIN TERK ETTİĞİ HİSSELER: BANKACILIK DEVİNDE KAN KAYBI

Diğer yanda, yabancı oranında süregelen düşüş yaşayan hisseler yatırımcıyı temkinli olmaya davet ediyor. Özellikle bankacılık sektörünün devlerinden GARAN ile birlikte BIZIM ve DOCO, 10 gündür aralıksız yabancı çıkışına sahne oluyor. DYOBY ve IZMDC ise 9 gündür yabancı payında düşüş yaşayan diğer hisseler arasında yer aldı.

