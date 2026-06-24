Küresel çelik ticaretinde korumacı adımlar hız kazanırken, Kanada'dan gelen son karar Türk çelik sektörünü yakından ilgilendiriyor. Ottawa yönetimi, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmayan ülkelerden yapılan çelik ithalatına uygulanan tarife kotası sistemini 27 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Karar kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu STA'sız ülkeler için 2024 yılı ithalat hacminin yüzde 20'si seviyesinde belirlenen kota korunacak. Kota miktarını aşan ithalata ise yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulanmaya devam edecek.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNÜ NASIL ETKİLER?

Kanada pazarı, Türk çelik üreticileri için Avrupa kadar büyük bir ihracat destinasyonu olmasa da, yeni karar küresel korumacılık eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Özellikle Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika'da benzer uygulamaların yaygınlaşması, Türk üreticilerinin ihracat marjlarını baskılayabilir.

Sektördeki arz fazlası ve Çin kaynaklı rekabetin de etkisiyle ihracatçılar daha yoğun fiyat baskısıyla karşı karşıya kalabilir.

HANGİ ŞİRKETLER ETKİLENEBİLİR?

Borsa İstanbul'da işlem gören çelik ve metal şirketleri gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar ihracat ağı güçlü şirketler üzerinde baskı oluşabileceği değerlendiriliyor. Aşağıda yer alan başlıca demir-çelik şirketleri borsada işlem görüyor.

EREGL – Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

ISDMR – İskenderun Demir ve Çelik

KRDMA, KRDMB, KRDMD – Kardemir Karabük Demir Çelik

IZMDC – İzmir Demir Çelik

KCAER – Kocaer Çelik

BRSAN – Borusan Boru Sanayi

SARKY – Sarkuysan

BMSTL – BMS Birleşik Metal

HİSSELER NASIL ETKİLENİR?

Uzmanlara göre Kanada'nın kararı doğrudan şirketlerin finansallarında büyük bir etki yaratmasa da küresel korumacı politikaların artması Borsa İstanbul'daki çelik hisseleri üzerinde algısal baskı oluşturabilir.

Özellikle ihracat gelirleri yüksek olan şirketlerin hisseleri, dış pazarlardaki talep ve ticaret kısıtlamalarına ilişkin haber akışlarına karşı daha hassas hale gelebilir.

Bununla birlikte Kanada pazarının şirketlerin toplam satışları içindeki payının sınırlı olması nedeniyle etkilerin kısa vadede daha çok piyasa algısı ve beklentiler üzerinden hissedilmesi bekleniyor.

AVRUPA BELİRLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Türk çelik ihracatında Almanya, İtalya, Romanya, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ağırlığını korurken, uzmanlar asıl riskin Avrupa Birliği ve diğer büyük pazarlarda benzer korumacı önlemlerin yaygınlaşması halinde ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

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