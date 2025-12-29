Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen detaylı soruşturma sonucunda, Çin’den ithal edilen söz konusu çelik ürünlerinin Türkiye pazarına "dampingli" fiyatlarla girdiği ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu saptandı.

Bakanlık raporunda, düşük fiyatlı ithalatın yerli üreticilerin pazar payını, satış fiyatlarını ve genel karlılık oranlarını olumsuz etkileyerek sektöre maddi zarar verdiği vurgulandı.

KARARIN KAPSAMI VE UYGULAMA DETAYLARI

Yayımlanan kararnamede yer alan bilgilere göre, önlem kapsamına alınan ürünler geniş bir yelpazeyi kapsıyor:

GTİP Grupları: 7219 ve 7220 başlıkları altında yer alan, çeşitli kalınlık ve genişliklerdeki soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo ve saclar.

İstisnalar: Kararda, belirli teknik özelliklere sahip ürünler (örneğin genişliği 1550 mm'yi aşanlar veya kalınlığı 5 mm'den fazla olan bazı türler) kapsam dışı tutuldu.

Uygulanan Oran: İthalatın CIF bedeli (maliyet, SIGORTA ve navlun) üzerinden tüm Çinli firmalar için yüzde 3,95 olarak belirlendi.

ÇELİK SEKTÖRÜNDE KÜRESEL REKABET BASKISI

Türkiye'nin bu kararı, küresel çelik piyasasında arz fazlası ve fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir dönemde geldi. Türk çelik üreticileri, özellikle enerji maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte Uzak Doğu menşeli ucuz ithalatın haksız rekabet yarattığını uzun süredir dile getiriyordu. Uzmanlar, %3,95'lik bu ek verginin yerli üreticilere nefes aldıracağını ve iç pazarda fiyat dengesinin yeniden kurulmasına yardımcı olacağını öngörüyor.

Cumartesi günü itibarıyla yürürlüğe giren bu önlem, Türkiye'nin yerli sanayisini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Benzer incelemelerin farklı ürün gruplarında da devam edebileceği belirtiliyor.