Bakan Bolat, uyuşturucu kaçakçılığına vurulan darbenin boyutlarını rakamlarla ortaya koydu. 2025 yılında uyuşturucu yakalamalarında bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 38, değer bazında ise yüzde 47 oranında bir artış yaşandığını kaydeden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, toplam 45 milyar TL değerinde 33,6 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza atarak zehir tacirlerine geçit vermedik."

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞINA BÜYÜK DARBE

Gümrük kapılarında ve ülke genelinde yürütülen operasyonlar neticesinde tütün mamulü kaçakçılığının da mercek altına alındığını belirten Bakan Bolat, 2 bin 434 ayrı olayda toplam 1 milyar 359 milyon TL değerinde tütün ve tütün mamulünün ele geçirildiğini duyurdu. Bu başarıda risk analizi çalışmaları ve gelen ihbarların kritik rol oynadığı ifade edildi.

MİLYONLARCA YOLCU VE ARAÇ DENETLENDİ

Bakan Bolat, gümrüklerdeki operasyonel yoğunluğa dikkat çekerek 17 bin gümrük personelinin 7/24 esasıyla çalıştığını vurguladı. 2025 yılı içerisinde tamamlanan gümrük kontrol işlemleri ise şöyle sıralandı:

187 milyon yolcu,

8.4 milyon konteyner,

5.1 milyon tır ve 5 milyon binek araç,

956 bin uçak ve 108 bin gemi.

Bakan Bolat, 175 Gümrük Müdürlüğü ve 35 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu denetimlerin, Türkiye'nin ekonomik güvenliği ve kamu sağlığı için kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.