Gelir vergisi rekortmenleri listesindeki en dikkat çekici istatistik, servet sahiplerinin giderek artan bir ivmeyle isimlerini gizli tutma tercihi oldu.

• 1998: Listede sadece 11 kişi isminin açıklanmasını istemezken,

• 2018-2020: Bu yıllarda listenin birinci sırasındaki isimler dahi kimliğini gizledi.

• 2024: Gelinen son noktada, ilk 100 kişilik listenin 79’u isminin açıklanmasını istemedi.

Bu tablo, vergi rekortmenleri listesinin şeffaflıktan uzaklaşarak, büyük oranda "gizli zenginler listesine" dönüştüğünü gösteriyor.

ENFLASYON VE DOLAR BAZINDA SERVET YARIŞI

Listelerin ekonomik analizi yapıldığında, zirvedeki isimlerin ödediği vergilerin reel değerindeki artış göze çarpıyor.

• Aydın Doğan (1998): Listenin zirvesindeki Doğan'ın o yıl ödediği vergi, bugünün parasıyla (enflasyon düzeltmesiyle) yaklaşık 940 milyon TL'ye tekabül ediyordu.

• Selçuk Bayraktar (2024): Güncel listenin lideri Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi ise güncel değerle 3.6 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

Dolar enflasyonu dikkate alındığında; 1998’de Aydın Doğan, 2014’te Şarık Tara ve 2021’de Selçuk Bayraktar’ın ödediği vergilerin 17 milyon dolar bandında seyrettiği görülüyor.

Ancak son yıllardaki TL bazlı yükseliş, dolar bazında da makasın açıldığını işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRET TERAZİSİNDE "VERGİ GÜCÜ"

Rekortmenlerin ödediği vergilerin alım gücü ve reel büyüklüğü, asgari ücret karşısındaki değeriyle daha net anlaşılıyor.

• Zirve Dönemi (1998): Aydın Doğan’ın vergisi o dönem 110 bin asgari ücrete bedeldi.

• Dip Dönemi (2007): Ekonomik konjonktürün etkisiyle zirvedeki vergi tutarı 18 bin asgari ücrete kadar geriledi.

• Yükseliş Trendi (2024): Selçuk Bayraktar’ın 2021'den itibaren başlattığı yükseliş trendi ile bu oran 2024 yılında 162 bin asgari ücrete ulaşarak 1998 seviyelerini de geride bıraktı.

LİSTENİN DEMİRBAŞLARI: DEĞİŞMEYEN İSİMLER

26 yıllık süreçte zirve koltuğu el değiştirse de bazı aileler ve isimler listenin vazgeçilmezi oldu.

• Aydın Doğan: 1998'den bu yana 5 kez zirveye oturarak rekoru elinde tutuyor.

• Selçuk Bayraktar: Son yılların vergi şampiyonu olarak 4 kez listede yer aldı.

• Semahat Sevim Arsel: Koç ailesinin önde gelen ismi de 4 kez zirveyi zorladı.

• Diğer İsimler: Mustafa Rahmi Koç 3, Demir Sabancı 2, Talip Kahraman 2 ve Şarık Tara 2 kez listede öne çıkan diğer isimler oldu.

(Ekonomim)