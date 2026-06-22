Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), toplam 3 bin 274 hanenin katılımıyla gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan gerileyerek yüzde 46,13 seviyesine indi.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARI İLK SIRADA

Katılımcılar, son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün ve hizmet grupları arasında gıda ile yakıt-enerjiyi ilk sıralarda gösterdi. Gelecek 12 ayda da en yüksek fiyat artışının bu kalemlerde yaşanacağı beklentisi öne çıktı.

Gıdayı fiyatı en fazla artan grup olarak değerlendirenlerin oranı ise bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 seviyesine geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ankette, vatandaşların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisinde artış yaşandığı görüldü. Buna göre katılımcıların dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 14 kuruş yükselerek 52,67 TL'ye çıktı.

ALTIN LİDERLİĞİNİ KORUDU

Yatırım tercihleri incelendiğinde, "altın alırım" diyenlerin oranı 4 puan düşüşle yüzde 44,3'e gerilemesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.

Kaynak: TCMB

Öte yandan, "ev, dükkân veya arsa alırım" seçeneğini işaretleyenlerin oranı 3,9 puan artışla yüzde 37,1'e yükseldi. Sonuçlar, gayrimenkul yatırımlarına olan ilginin arttığına işaret etti.

Vatandaşların gelecek 12 aya ilişkin konut fiyatı artışı beklentisi sürüyor. Hanehalkının konut fiyatlarının önümüzdeki bir yılda yükseleceğine yönelik beklentisi, bir önceki aya göre 0,13 puan gerileyerek yüzde 33,82 seviyesinde gerçekleşti.