Yabancı yatırımcıların BIST 100’de yöneldiği hisseler incelendiğinde, TÜPRAŞ (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Turkcell (TCELL) gibi sektörünün lideri şirketlerin öne çıktığı görülüyor. Bu tablo, küresel fonların Türkiye’de ölçek ekonomisine ve düzenli nakit akışı üreten şirketlere daha fazla odaklandığını gösteriyor.

TUPRS haftayı %–3,83 kayıpla kapatmasına rağmen listede yerini koruyor.

THYAO ise %1,50’lik yükselişle yabancıların güçlü aramalarından biri olmaya devam ediyor. TCELL, özellikle defansif ve nakit akışı istikrarı nedeniyle %1,88 artıda kapattı.

SANAYİ VE KİMYA HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YABANCI TALEBİ

Sanayi tarafında Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Kardemir (KRDMD), küresel emtia fiyatlarındaki toparlanmanın da etkisiyle yeniden ilgi görmeye başladı. Kimya devi SASA ise %5,21 haftalık primle listenin en dikkat çekici hisseleri arasında yer aldı. Bu tablo, yabancıların hem döngüsel sektörlere hem de büyüme hikâyesi olan şirketlere paralel şekilde yöneldiğini gösteriyor.

GIDA–PERAKENDE VE HAVACILIKTA FİYATLAMA GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği bir diğer grup ise yüksek fiyatlama gücüne ve güçlü bilançolara sahip şirketler:

-TAB Gıda (TABGD)

-Migros (MGROS)

-Anadolu Efes (AEFES) – haftalık %9,29 ile listenin en sert yükselişi

-TAV Havalimanları (TAVHL) – %5,64 haftalık artış

Bu hisselerdeki güçlü görünüm, yabancı yatırımcının “tüketim ve hizmet sektörü hikâyesine yeniden döndüğü” şeklinde yorumlanıyor.

FİNANS VE HOLDİNGLERDE DENGELİ GÖRÜNÜM

Finans tarafında Destek Finansal (DSTKF) %10,86 haftalık yükselişle öne çıkarken, yabancıların portföylerde risk dağıtmak amacıyla seçici davrandığı görülüyor.

Holding cephesinde;

-Koç Holding (KCHOL) %1,50 ile pozitif

-Doğan Holding (DOHOL) yatay

-TRGYO %–4,75 ile negatif ayrıştı

Bu tablo, yatırımcıların daha çok büyüme vaadi yüksek ve nakit yaratma kapasitesi güçlü şirketleri tercih ettiğini gösteriyor.

MADENCİLİK HİSSELERİNDE AYRIŞMA: KOZAL POZİTİF, CVKMD NEGATİF

Madencilik tarafı ise ayrışmış durumda;

-Koza Altın (KOZAL) %5,62 ile güçlü bir yabancı ilgisi çekiyor.

-CVK Maden (CVKMD) ise %–4,26 ile zayıf görünümde.

Altın fiyatlarındaki küresel hareketlilik ve şirket bazlı haber akışları bu farklılaşmayı destekleyen etkenler arasında.

Veriler, yabancı yatırımcıların özellikle;

-Yüksek likiditeye sahip,

-Şeffaflığı yüksek,

-Düzenli nakit akışı üreten,

-İhracat ve döviz gelirleri güçlü şirketlere ağırlık verdiğini gösteriyor.

Havacılık, telekom, çelik, perakende ve iç tüketim hisseleri bu akımın merkezinde yer alıyor. Yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden artması, Borsa İstanbul’da likiditeyi güçlendirirken özellikle sektör lideri şirketlerin kısa vadede daha fazla takip edileceğini işaret ediyor. Liste, küresel fonların portföy dağılımını anlamak isteyen yatırımcılar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.