Teknoloji borsalarında son dönemde gözlemlenen sermaye hareketleri, yapay zeka rallisinde ikinci bir evreye geçildiğini işaret ediyor. Nvidia öncülüğündeki donanım hisselerinde yaşanan kâr realizasyonları ve Broadcom (AVGO) gibi sektör devlerindeki ivme kaybı, yatırımcıların dikkatini donanım sağlayıcılarından, bu teknolojiyi iş modeline entegre eden yazılım şirketlerine kaydırdı.

Analistler bu durumu, "Altyapı yatırımları tamamlandı, şimdi sıra bu altyapı üzerinden değer üretecek uygulamalarda" şeklinde yorumluyor.

SERMAYE DONANIMDAN YAZILIMA KAYIYOR

Milyar dolarlık portföyleri yöneten fon yöneticileri, donanım sektörü ağırlığını azaltarak sermayeyi üç ana alana yönlendiriyor:

"Ajan Yapay Zeka" (Agentic AI) ve İş Uygulamaları Yatırımcılar, sadece metin üreten yapay zeka modellerinden ziyade, şirketler için otonom kararlar alabilen ve iş süreçlerini yürüten "Agentic AI" teknolojilerine odaklanıyor.

Palantir (PLTR) ve Microsoft (MSFT): Büyük veri analitiği ve kurumsal yazılım entegrasyonu konusundaki yetkinlikleri, bu şirketleri rotasyonun merkezine taşıyor. Palantir'in kamu ve özel sektördeki genişleyen veri işleme kapasitesi, onu fonların yeni gözdesi haline getirdi.

Yeni Nesil Siber Güvenlik Yapay zeka destekli siber saldırıların artması, savunma tarafında da yapay zeka kullanımını zorunlu kılıyor.

CrowdStrike (CRWD) ve Palo Alto Networks (PANW): Nvidia'dan çıkan sermayenin önemli bir kısmı, siber güvenlik altyapısını yapay zeka ile güçlendiren bu şirketlere park ediyor. Sektör, TEKNOLOJI rallisinin "ikinci dalgası" olarak nitelendiriliyor.

Veri Altyapısı ve Bulut Hizmetleri Yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu devasa veri tabanlarını yöneten şirketler yeniden değerleniyor.

Oracle (ORCL): Bulut altyapısı ve veri tabanı yönetimindeki stratejik konumuyla Oracle, donanım maliyetlerinden sıyrılıp hizmet gelirlerini artıran şirketler arasında öne çıkıyor.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİNİN TEMEL NEDENİ: MARJ BASKISI VE DOYGUNLUK

Nvidia'nın finansal tabloları hala güçlü seyretse de, piyasa oyuncuları gelecek projeksiyonlarında "donanım doygunluğu" riskini fiyatlıyor.

Doygunluk Riski: Büyük teknoloji şirketlerinin çip stoklarını tamamlamasıyla birlikte 2026 yılında donanım talebinin yavaşlayabileceği öngörülüyor.

Kârlılık Beklentisi: Yazılım sektörünün, donanım üretimine kıyasla daha düşük maliyetle ölçeklenebilmesi ve yüksek kâr marjı sunması, yatırımcı iştahını bu alana çekiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Finans uzmanları, bu hareketin bir "çöküş" değil, sektörel bir "dengeleme" olduğunu vurguluyor. 2026 yılına girerken portföylerde sadece donanım odaklı kalmanın riskli olabileceği, bunun yerine yazılım ve siber güvenlik hisselerinin ağırlıkta olduğu dengeli bir portföy yapısının daha güvenli liman olacağı belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.