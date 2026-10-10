Alım tarafında SASA, GAILDV ve ISCTR ilk sıralarda yer alırken, satış tarafında AHSGY, ADESE ve VAKFN öne çıktı. Haftalık işlemlerde net hacim 9,40 milyar TL olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

5-9 Ekim haftasında Yapı Kredi Yatırım müşterilerinin alım işlemlerinde en fazla öne çıkan hisse SASA oldu. SASA'da 17,15 milyon net lotluk alım gerçekleşirken, hisseyi GAILDV ve ISCTR takip etti.

Yapı Kredi Yatırım üzerinden en çok net alım yapılan ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet SASA 17.150.277 4,39 1,536 GAILDV 16.718.395 4,28 0,02 ISCTR 13.671.456 3,50 12,696 GENIL 10.696.019 2,74 3,925 TSPOR 10.344.649 2,65 0,817

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Satış tarafında ise AHSGY ilk sırada yer aldı. AHSGY'de 10,56 milyon net lotluk satış kaydedilirken, ADESE ve VAKFN de satış işlemlerinde öne çıkan hisseler arasında bulundu.

Yapı Kredi Yatırım üzerinden en çok net satış yapılan ilk 5 hisse şöyle sıralandı:

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet AHSGY -10.565.720 5,47 5,75 ADESE -10.033.811 5,20 0,677 VAKFN -7.427.153 3,85 0,927 TYIMFV -7.025.722 3,64 0,02 PSİHPV -6.893.914 3,57 0,022

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