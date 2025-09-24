Gümüş uzun yıllar boyunca altının gölgesinde kaldı. Fakat bugün tablo değişiyor. Güneş panellerinden elektrikli araçlara, çip üretiminden enerji depolama teknolojilerine kadar birçok kritik alanda gümüş talebi artıyor. Bu da fiyatlarda güçlü bir zemin oluşturuyor. Artık yatırımcılar yalnızca “güvenli liman” olarak altına değil, sanayide giderek daha fazla rol üstlenen gümüşe de yöneliyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM NE SÖYLÜYOR?

Son dönemde grafiklere bakıldığında gümüş fiyatlarının güçlü bir trend içinde olduğu görülüyor. Özellikle ons tarafında 41,80 dolar seviyesi, geçmişte birçok kez test edilmiş ancak aşılamamış güçlü bir dirençti. Şimdi bu eşiğin yeniden zorlandığı bir döneme girildi. Eğer bu bariyerin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, fiyatlarda yeni bir ivmelenmenin önü açılabilir.

Bir sonraki kritik bölge 49-50 dolar bandı. Bu nokta yalnızca teknik bir seviye değil, aynı zamanda psikolojik bir eşik olarak da dikkat çekiyor. Çünkü gümüş, daha önce bu seviyelerde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmış ve sert hareketler yaşamıştı. Bu bandın aşılması halinde grafiklerde yeni hedef 58 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Analistlere göre bu seviyenin görülmesi, gümüş için “tarihi zirve” anlamına gelebilir.

Kısa vadede ise fiyatların hareketini belirleyen destek-direnç bölgeleri oldukça net. Yukarı yönlü hareketlerde 45,20 – 47,00 dolar aralığı kısa vadeli hedef olarak öne çıkarken, aşağı yönlü düzeltmelerde 39,00 dolar ilk destek noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde trendin yavaşlaması ve yeniden 37,50 – 36,00 dolar bandına doğru bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.

Türkiye piyasası açısından gram gümüş tarafı da dikkat çekici. Dolar/TL kurunun yüksek seyri, ons fiyatındaki yükselişle birleştiğinde gram gümüş fiyatları hızlı şekilde yukarı taşınıyor. Yurt içinde gram bazlı fiyatlarda 20 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlandıkça, teknik olarak 22 – 24 TL bandının hedeflenebileceği belirtiliyor. Özellikle 25 TL eşiği, gram gümüş için kritik bir psikolojik sınır olarak öne çıkıyor.

Kısacası hem ons tarafında hem de gram bazında gümüş, yatırımcıların teknik tabloda yakından takip ettiği bir noktada bulunuyor. Desteklerin üzerinde kalındıkça yükseliş ihtimali canlı kalmaya devam ediyor.

YATIRIMCILARIN YENİ GÜNDEMİ

Altın hâlâ güvenli liman; dolar hâlâ rezerv para. Ama gümüş, hem sanayideki vazgeçilmez rolü hem de grafiklerdeki güçlü görünümüyle giderek daha fazla dikkat çekiyor. Yatırımcılar için artık yeni soru şu: “Altının gölgesinde kalmış bu maden, önümüzdeki dönemin yıldızı olabilir mi?”

Burada yer alan bilgiler genel piyasa değerlendirmeleridir, yatırım tavsiyesi değildir.