Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26 Aralık 2025 tarihli bülteninde onay verdiği ve yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı sürecinde sona gelindi.

SERMAYE 250 MİLYON TL'YE DAYANDI

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve ilgili mecralarda yer alan bilgilere göre 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut 56.465.188 TL olan çıkarılmış sermaye, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 193.534.804 TL artırıldı.

Bu hamle ile birlikte şirketin yeni sermayesi 249.999.992 TL seviyesine yükseltildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

• SPK Onayı: Kurul, şirketin başvurusunu 26 Aralık 2025 tarihinde onaylamıştı.

• Hak Kullanımı: Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Aralık 2025 olarak belirlenmişti.

• Tescil: Sürecin son halkası olan tescil işlemi ise bugün (12 Ocak 2026) tarihli ve 11498 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edildi.