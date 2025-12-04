Yatırımcıların sabırsızlıkla beklediği haber geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzını resmen onayladı. Hisse başı 13,00 TL fiyattan gerçekleşecek halka arzın detayları ve onaylı izahname bilgileri netleşti.

Borsa İstanbul'da gayrimenkul sektörünün yeni oyuncusu Zeray GYO için geri sayım bitti. SPK'nın 4 Aralık 2025 tarihli bülteninde yayınlanan onaya göre şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle halka açılıyor.

İşte onaylanan Zeray GYO halka arzının kesinleşen detayları...

Zeray GYO Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Zeray GYO payları 13,00 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Kaç Lot Halka Arz Edilecek?

Şirketin halka arzında toplam 156.800.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirilecek. Dağılım şu şekilde onaylandı:

Sermaye Artırımı (Bedelli): 116.000.000 Lot (Şirket kasasına girecek)

Ortak Satışı (Zekeriya Zeray): 40.800.000 Lot

Toplam Lot: 156.800.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Hisse başı 13,00 TL fiyattan hesaplandığında, Zeray GYO halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 Milyar 38 Milyon TL olarak gerçekleşecek.

Zeray GYO Halka Arz Ne Zaman? (Talep Toplama)

SPK onayının gelmesiyle birlikte şirketin "Onaylı İzahnamesi"nin KAP'ta yayınlanması bekleniyor. Talep toplama işlemlerinin önümüzdeki hafta içi (Çarşamba-Perşembe-Cuma gibi) yapılması öngörülüyor. Kesin tarihler açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri büyük oranda büyüme odaklı kullanacak. Taslak izahnamede belirtildiği üzere fonun %65-%75'lik kısmının devam eden projelerin maliyetlerine, %20-%30'luk kısmının ise yeni arsa ve proje yatırımlarına ayrılması planlanıyor.

Zeray GYO Katılım Endeksine Uygun mu?

Onaylı izahname detayları ile birlikte "Borsa Görüşü" ve "Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu" incelendiğinde katılım endeksi durumu netlik kazanacaktır. GYO şirketleri genel yapıları itibarıyla genellikle katılım endeksine uygun olabilmektedir, ancak kesin bilgi için şirket açıklaması beklenmelidir.