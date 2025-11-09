Kasım 2025 itibarıyla yapılan güncel karşılaştırmalara göre, Alternatif Bank yüzde 47’lik faiz oranıyla öne çıkıyor. Bu oranla 1 milyon TL, 32 günün sonunda yaklaşık 31 bin 968 TL kazanç sağlıyor.

Yüzde 46 faiz oranı veren ING Bank ve Fibabanka, 27-28 bin TL bandında net kazanç sunarken, DenizBank, Odeabank, CEPTETEB ve Garanti BBVA gibi bankalarda faiz oranları yüzde 45 seviyesinde. Bu oranlarda 1 milyon TL’lik mevduatın getirisi yaklaşık 29 bin TL civarında gerçekleşiyor.

Bu tabloya bakıldığında, bankalar arasındaki farkın küçük görünmesine rağmen büyük meblağlarda 1-2 puanlık faiz farkının bile binlerce lira oynattığı dikkat çekiyor.

FAİZ ORANLARINA GÖRE AYLIK KAZANÇ HESABI

Yıllık yüzde 47 faiz oranı, aylık ortalama yüzde 3,1 – yüzde 3,2 brüt getiri anlamına geliyor.

Bu da stopaj (vergi) kesintisi sonrası yaklaşık yüzde 2,8 net getiri düzeyine denk geliyor.

Yani yatırımcı 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatırdığında:

Yüzde 47 faiz oranında yaklaşık 31.968 TL,

Yüzde 45 faiz oranında yaklaşık 29.000 TL,

Yüzde 43 faiz oranında yaklaşık 27.000 TL net kazanç elde ediyor.

Bu rakamlar, mevduatın yeniden popüler hale geldiğini ve kısa vadede Türk Lirası varlıkların güçlü bir alternatif oluşturduğunu gösteriyor.

VERGİ SONRASI NET GETİRİ NE KADAR?

Mevduat faiz gelirlerinden yüzde 5 oranında stopaj uygulanıyor. Bu kesinti, bankaların açıkladığı “net kazanç” rakamlarına dahil edilmiştir. Dolayısıyla yatırımcı, tabloda veya hesaplama aracında gördüğü tutarı doğrudan hesabına alıyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bankaların dönemsel kampanyalarla faiz oranlarını kısa süreli olarak artırabildiği. Müşteri profiline göre özel oranlar sunulabildiği için kazanç miktarı küçük farklarla değişebiliyor.

UZMANLARDAN UYARI: FAİZLER GEÇİCİ OLABİLİR

Ekonomistler, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının 2025 sonuna kadar sürmesini bekliyor. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde olası bir faiz indirimiyle birlikte mevduat faizlerinde kademeli bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.

Kısa vadede faiz oranlarının bu seviyelerde kalması beklenirken, bankaların müşteri kazanma yarışının etkisiyle yüksek oranlı kampanyalar bir süre daha sürebilir. Bu nedenle yatırımcıların faiz tekliflerini yakından takip etmesi, vadeyi kısa tutarak değişimlere karşı esnek davranması tavsiye ediliyor.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ 30 BİN TL CİVARINDA

Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük getirisi ortalama 30 bin TL seviyesine ulaştı. Yatırımcının bankasını doğru seçmesi halinde bu tutar 32 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Mevduat, kısa vadede risk almadan düzenli getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için halen en cazip araçlardan biri olmayı sürdürüyor. Ancak faizlerin seyrini, enflasyon oranlarını ve Merkez Bankası kararlarını