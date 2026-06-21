Borsa İstanbul'da temettü yatırımcılarının yakından takip ettiği yeni kararlar açıklandı. 15-19 Haziran haftasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre 15 şirket nakit temettü dağıtma kararı alırken, 31 şirket ise kâr payı ödememeyi tercih etti.

Hisse başına 2 TL brüt temettü açıklayan ARASE ile 2,1689 TL brüt temettü kararı alan SUMAS haftanın dikkat çeken şirketleri olurken, KONTR, EUPWR ve GESAN gibi bazı hisseler temettü dağıtmama kararı aldı.

TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Geçtiğimiz hafta temettü kararı açıklayan şirketler arasında en yüksek hisse başı brüt temettü tutarı 2,1688837 TL ile SUMAS'tan geldi. ARASE ise hisse başına brüt 2 TL temettü kararı aldı.

Nakit temettü dağıtacak şirketler ve açıklanan detaylar şöyle:

KRVGD: Hisse başına brüt 0,0364561 TL, net 0,0309876 TL. Ödeme tarihi 18 Haziran.

TURSG: Hisse başına brüt 0,15 TL, net 0,1275 TL. Ödeme tarihi 27 Ağustos.

ARASE: Hisse başına brüt 2,00 TL, net 1,70 TL. Ödeme tarihi 24 Haziran.

AHGAZ: Hisse başına brüt 0,0576923 TL, net 0,0490384 TL. Ödeme tarihi 24 Ağustos.

SVGYO: Hisse başına brüt ve net 0,0077 TL. Ödeme tarihi 23 Haziran.

AHSGY: Hisse başına brüt ve net 0,07623 TL. Ödeme tarihi 24 Haziran.

ENERY: Hisse başına brüt 0,0166666 TL, net 0,0141666 TL. Ödeme tarihi 25 Ağustos.

MOPAS: İki taksitte toplam brüt 0,5494504 TL, net 0,4670328 TL. Ödeme tarihleri 31 Temmuz ve 25 Eylül.

YIGIT: Hisse başına brüt 0,1946589 TL, net 0,16546 TL. Ödeme tarihi henüz açıklanmadı.

OZKGY: Hisse başına brüt ve net 0,1987 TL. Ödeme tarihi 24 Haziran.

SRVGY: Dört taksitte her biri brüt ve net 0,076923 TL. Ödeme tarihleri 25 Haziran 2026, 26 Ekim 2026, 25 Aralık 2026 ve 25 Şubat 2027.

MHRGY: Hisse başına brüt ve net 0,0680959 TL. Ödeme tarihi 24 Haziran.

SUMAS: Hisse başına brüt 2,1688837 TL, net 1,8435511 TL. Ödeme tarihi 7 Aralık.

OFSYM: İki taksitte toplam brüt 0,8416116 TL, net 0,7153698 TL. Ödeme tarihleri 23 Eylül ve 25 Kasım.

ZRGYO: Hisse başına brüt ve net 0,0929499 TL. Ödeme tarihi 25 Haziran.

BU ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Öte yandan 31 şirket kâr payı dağıtmama yönünde karar aldı.

Temettü dağıtmayacağını açıklayan şirketler arasında KONTR, EUPWR, GESAN, MOGAN, ARZUM, OZATD ve ALCTL gibi dikkat çeken hisseler de yer aldı.

Nakit temettü dağıtmayacağını açıklayan şirketler şunlar oldu:

BINBN, SNICA, IHGZT, IHYAY, BINHO, PEKGY, MTRYO, NUGYO, ATLAS, BORSK, IHLGM, IHEVA, ERSU, KONTR, ALCTL, SEYKM, MOGAN, DURDO, PKART, DMRGD, ARZUM, KZBGY, SNGYO, OZATD, EUPWR, GESAN, SEKUR, SERNT, GEREL ve ATATR.

TNZTP ise nakit temettü dağıtmama kararı alırken, kâr payından karşılanmak üzere yüzde 70 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurdu.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri kârın belirli bir kısmını ortaklarıyla nakit veya bedelsiz pay şeklinde paylaşmasıdır. Temettü ödeyen şirketler, yatırımcılarına düzenli nakit akışı sağlamaları nedeniyle uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.

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