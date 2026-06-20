Haftanın ilk temettü ödemesi 22 Haziran Pazartesi günü MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHRGY) tarafından yapılacak. Hafta boyunca gayrimenkul yatırım ortaklıkları başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.

22 Haziran Pazartesi

MHRGY: Brüt 0,0680959 TL, Net 0,0680959 TL

23 Haziran Salı

KTLEV: Brüt 0,0966 TL, Net 0,0821 TL

SVGYO: Brüt 0,0077 TL, Net 0,0077 TL

24 Haziran Çarşamba

AHSGY: Brüt 0,07623 TL, Net 0,07623 TL

CEMTS: Brüt 0,30 TL, Net 0,255 TL

EKGYO: Brüt 0,60 TL, Net 0,60 TL

OZKGY: Brüt 0,1987 TL, Net 0,1987 TL

VKGYO: Brüt 0,0924999 TL, Net 0,0924999 TL

25 Haziran Perşembe

SRVGY: Brüt 0,076923 TL, Net 0,076923 TL

26 Haziran Cuma

HLGYO: Brüt 0,5755208 TL, Net 0,5755208 TL

ISKPL: Brüt 0,0004311 TL, Net 0,0003664 TL

Temettü ödemeleri, ilgili tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Yatırımcılar, temettü takvimini yakından takip ederek dağıtımlardan yararlanabilecek.

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