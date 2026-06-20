Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 22-26 Haziran 2026 haftasında toplam 11 şirket nakit kâr payı dağıtımı gerçekleştirecek.
Haftanın ilk temettü ödemesi 22 Haziran Pazartesi günü MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MHRGY) tarafından yapılacak. Hafta boyunca gayrimenkul yatırım ortaklıkları başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler yatırımcılarına kâr payı dağıtacak.
22 Haziran Pazartesi
MHRGY: Brüt 0,0680959 TL, Net 0,0680959 TL
23 Haziran Salı
KTLEV: Brüt 0,0966 TL, Net 0,0821 TL
SVGYO: Brüt 0,0077 TL, Net 0,0077 TL
24 Haziran Çarşamba
AHSGY: Brüt 0,07623 TL, Net 0,07623 TL
CEMTS: Brüt 0,30 TL, Net 0,255 TL
EKGYO: Brüt 0,60 TL, Net 0,60 TL
OZKGY: Brüt 0,1987 TL, Net 0,1987 TL
VKGYO: Brüt 0,0924999 TL, Net 0,0924999 TL
25 Haziran Perşembe
SRVGY: Brüt 0,076923 TL, Net 0,076923 TL
26 Haziran Cuma
HLGYO: Brüt 0,5755208 TL, Net 0,5755208 TL
ISKPL: Brüt 0,0004311 TL, Net 0,0003664 TL
Temettü ödemeleri, ilgili tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak. Yatırımcılar, temettü takvimini yakından takip ederek dağıtımlardan yararlanabilecek.
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