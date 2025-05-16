Eurostat’ın verilerine göre, 2025 ilk çeyrekte Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde iflas beyanında bulunan şirket sayısında geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre yüzde 0,9 azalma görüldü. Kayıt olan şirketler ise yüzde 5,1 azaldı.

EN YÜKSEK ARTIŞ YUNANİSTAN'DA OLDU!

2025’in ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre iflas beyanlarında en yüksek artış yüzde 35,9 ile Yunanistan'da, yüzde 22,7 ile İsveç’te ve yüzde 20,4 ile Estonya’da gerçekleşti. İflas beyanında bulunan şirket sayısındaki en büyük düşüş ise yüzde 70 ile Kıbrıs ve yüzde 66,6 ile Malta’da kaydedildi.

Sektörel dağılıma bakıldığında iflaslar, konaklama ve gıda hizmetleri, bilgi ve iletişim, eğitim ve sosyal hizmet sektörlerinde artarken, ulaşım ve inşaat sektörlerinde azaldı.