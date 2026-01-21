ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yaptığı konuşmada ekonomi, enerji ve jeopolitik başlıklarda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump'ın konuşmasında ABD ekonomisine ilişkin övgüler, Avrupa'ya eleştiriler ve özellikle Grönland vurgusu damga vurdu.

"ABD TARİHİNİN EN HIZLI DÖNÜŞÜMÜNÜ YAŞIYOR"

Trump, ABD'de enflasyonun kontrol altına alındığını belirterek, ülke ekonomisinin güçlü bir büyüme sürecinde olduğunu söyledi. Çekirdek enflasyonun yüzde 1,5 seviyesinde olduğunu ifade eden Trump, dördüncü çeyrek büyüme tahmininin yüzde 5,4 olduğunu açıkladı.

Göreve geldiğinden bu yana 1,2 milyon kişinin açlık sınırından kurtarıldığını savunan Trump, uygulanan politikaların büyümeyi daha da hızlandıracağını dile getirdi.

"100 MİLYAR DOLARLIK KAMU KESİNTİSİ YAPTIK"

Trump, kamu harcamalarında 100 milyar dolarlık kesintiye gidildiğini ve regülasyonların azaltılması yönünde talimat verdiğini belirtti. Gümrük tarifeleri sayesinde ticaret açığının ciddi şekilde düştüğünü söyleyen Trump, aylık ticaret açığının yüzde 77 oranında gerilediğini kaydetti.

Trump, bu gelişmelerin hisse senedi piyasalarında "Patlama" yarattığını ifade ederek, "ABD yükseldiğinde herkes bizi takip eder" dedi.

ENERJİ VE YAPAY ZEKA MESAJLARI

ABD'nin doğal gaz üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu söyleyen Trump, günlük petrol üretiminin 730 bin varil arttığını belirtti. Benzin fiyatlarının yakında galon başına 2 doların altına ineceğini öne sürdü.

Nükleer enerjiyi desteklediklerini vurgulayan Trump, yapay zeka alanında ABD'nin Çin'den daha iyi durumda olduğunu ve dünyaya yön verdiklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD'ye saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

AVRUPA'YA SERT ELEŞTİRİ

Trump, Avrupa'nın doğru yönde ilerlemediğini savunarak, yeşil enerji politikaları ve kitlesel göçün Avrupa'ya zarar verdiğini öne sürdü. Avrupa ve İngiltere'nin güçlü olmasını istediğini belirten Trump, "Çok zengin rezervlerin üzerinde oturuyorlar" ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND ÇIKIŞI: "BİZ OLMASAYDIK BUGÜN ALMANCA KONUŞURDUNUZ, GERİ VERMEK HATAYDI"

Konuşmanın en dikkat çeken bölümünde Grönland yer aldı. Trump, Grönland'ın kritik ve savunmasız bir stratejik konumda olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke ABD dışında Grönland'ı koruyamaz" dedi.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası Grönland'ı kurtardığını ve Danimarka'ya geri verdiğini hatırlatan Trump, "Bize teşekkür bile edilmedi. Şimdi büyük bir risk altındalar" ifadelerini kullandı.

Trump, "ABD'nin tek istediği Grönland adlı bir yer. Biz olmasaydık bugün Almanca konuşurdunuz" diyerek Grönland'ın geri verilmesini hata olarak nitelendirdi.

Trump, Grönland'ı satın almak için derhal müzakerelere başlamak istediklerini belirterek, "Grönland Batı Yarımküre'nin kuzey sınırında yer alıyor. Kuzey Amerika'nın bir parçasıdır, BIZIM toprağımızdır" dedi.

NATO VE UKRAYNA MESAJI

ABD'nin NATO tarafından adaletsiz şekilde muamele gördüğünü savunan Trump, uzun süredir NATO'yu eleştirdiğini ifade etti. Ukrayna'daki savaşı da bu duruma örnek gösterdi.

Trump, Grönland konusunun NATO'yu zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini belirtti.