Hafta sonu Donald Trump'ın Hazine Bakanlığı için Key Square Group kurucusu Scott Bessent'i aday göstermesi, piyasalardaki "kontrolsüz tarife ve bütçe açığı" korkularını sildi. Piyasalar bu atamayı "piyasa dostu" ve "uzlaşmacı" olarak yorumluyor.

S&P 500 Vadeli İşlemleri: Yüzde 0.50+ artışla 6.000 puanın üzerinde, rekor tazelemeye hazırlanıyor.

NASDAQ 100: Teknoloji hisseleri, tahvil faizlerindeki gerileme beklentisiyle haftaya güçlü başlıyor.

ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi: Bessent'in mali disiplin yanlısı olması beklentisiyle %4.40 seviyelerinden aşağı yönlü bir baskı görüyor (Bu durum Teknoloji hisseleri için pozitif).

ANA GÜNDEM: NEDEN "BESSENT RALLİSİ" YAŞANIYOR?

Yatırımcıların bu isme bu kadar olumlu tepki vermesinin üç temel nedeni var:

Kademeli Tarife Beklentisi: Bessent, gümrük vergilerinin (tarifelerin) ekonomiyi şok etmeyecek şekilde, kademeli olarak uygulanmasını savunuyor. Bu da ticaret savaşı endişelerini hafifletti.

Mali Şahin: Bütçe açıklarını kontrol altına almayı hedefleyen bir duruşu var. Bu durum, ABD'nin borçlanma maliyetlerinin (tahvil faizlerinin) kontrolden çıkmasını engelleyebilir.

Fed ile Uyum: Bessent, Fed'in bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini belirterek kurumsal güveni tazeledi.

Önemli Not: Bu atama, piyasalarda "Trump Ticareti" (Trump Trade) olarak bilinen pozisyonların yeniden şekillenmesine neden oluyor; Dolar endeksi (DXY) hafif gerilerken, hisse senetleri güçleniyor.

BU HAFTA BİZİ NELER BEKLİYOR? (KRİTİK TAKVİM)

Bu hafta ABD piyasaları için "kısa ama yoğun" bir hafta olacak. Perşembe günü Şükran Günü (Thanksgiving) nedeniyle piyasalar kapalı olacak, Cuma günü ise yarım gün işlem görecek.

Salı (26 Kasım): FOMC Tutanakları. Fed'in son toplantısında neler konuşulduğu ve Aralık ayında faiz indirimi olup olmayacağına dair ipuçları aranacak.

Çarşamba (27 Kasım): PCE Enflasyon Verisi. Fed'in en çok dikkate aldığı enflasyon verisi açıklanacak. Beklentilerin altında gelmesi, Noel rallisini (Santa Rally) garantileyebilir.

Perşembe (28 Kasım): PİYASALAR KAPALI (Şükran Günü).

TEKNİK ANALİZ VE KRİTİK SEVİYELER

Yatırımcılar için takip edilmesi gereken teknik seviyeler şunlardır:

S&P 500 (SPX)

Direnç (Hedef): 6.000 (Psikolojik sınır) ve 6.025 (Tarihi zirve bölgesi).

Destek: 5.920 ve 5.870 seviyeleri. 5.900 üzerinde kaldığı sürece trend "Güçlü Al" yönünde.

NASDAQ 100 (NDX)

Görünüm: Nvidia bilançosunun sindirilmesi ve faizlerin düşüş eğilimi ile yukarı yönlü.

Direnç: 21.000 ve 21.200.

Destek: 20.400 seviyesi ana destek olarak çalışıyor.

Bu hafta hacimlerin Perşembe tatili nedeniyle Çarşamba akşamından itibaren düşmesi beklenebilir. Ancak Pazartesi ve Salı günü Bessent haberiyle yaşanacak coşku ve Çarşamba günü gelecek PCE verisi, kısa vadeli işlem yapanlar (traderlar) için büyük fırsatlar barındırıyor.

Özetle: Piyasalar, "Mali disipline sahip bir Trump yönetimi" fikrini satın alıyor. S&P 500'ün 6.000 puan üzerine yerleşmesi, yıl sonu rallisinin kapısını ardına kadar açabilir.