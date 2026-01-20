New York Borsası (NYSE), küresel hisse piyasalarının işleyişini kökten değiştirecek yeni bir adımı devreye almak üzere olduğunu duyurdu.

Artık ABD hisse senetleri ve ETF’ler, blockchain teknolojisi üzerinden tokenize edilerek haftanın 7 günü, günün 24 saati aralıksız alınıp satılabilecek.

Bu gelişme, geleneksel piyasa saatlerini tamamen aşan ve yatırımcılara daha esnek işlem imkânı sunan bir sistemin kapılarını aralıyor.

ZAMAN SINIRLAMALARINDAN BAĞIMSIZ POZİSYON AÇILACAK

NYSE tarafından açıklanan yeni ticaret altyapısı; blockchain ile anlık takas ve gerçek zamanlı piyasa erişimi sağlayacak şekilde tasarlandı.

Böylece yatırımcılar artık hafta sonu tatili, resmi tatiller ve gece seansları gibi zaman sınırlamalarından bağımsız şekilde pozisyon açıp kapatabilecekler.

Yeni modelin getirdiği en önemli yenilik, işlem saatlerinin tamamen kaldırılmasıyla birlikte likiditenin ciddi şekilde artması ve fiyat keşfinin 7/24 gerçekleşebilmesi olacak.

Uzmanlar, bu değişimin özellikle dijital varlık yatırımcıları ile kurumsal oyuncular arasında köprü işlevi görebileceğini belirtiyor.

Henüz düzenleyici onay süreçleri devam eden uygulamanın tam anlamıyla yürürlüğe girmesi için belirli yasal ve operasyonel kriterlerin tamamlanması gerekiyor.

Ancak NYSE’nin bu adımı, borsaların gelecekte 7/24 modeline doğru evrilmesinin habercisi olarak değerlendiriliyor ve global piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcı sayılıyor.