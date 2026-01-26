ABD federal hükümetinin faaliyetlerinin durma riski, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda en çok konuşulan başlık haline geldi. Kalshi ve Polymarket gibi tahmin platformlarının verilerine göre, Cumartesi günü yalnızca %10 seviyelerinde olan kapanma olasılığı, son 48 saat içinde hızla yükselerek %79-%80 bandına ulaştı.

MİNNEAPOLİS’TEKİ ÖLÜM BARDAĞI TAŞIRDI

Hükümet kapanma riskindeki bu ani sıçrayışın temelinde, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde yaşanan trajik bir olay yatıyor. Cumartesi günü bir göçmenlik operasyonu sırasında 37 yaşındaki ICU hemşiresi ve ABD vatandaşı Alex Pretti'nin federal ajanlar tarafından vurularak öldürülmesi, Demokrat kanadında büyük bir infial yarattı. Bu olay, bölgede aynı ay içinde gerçekleşen ikinci ölümcül müdahale olarak kayıtlara geçti.

DEMOKRATLARDAN "EK FONA HAYIR" RESTİ

Olayın ardından Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) bütçesi içinde yer alan ICE operasyonlarına yönelik ek fonlamayı içeren paketi engelleyeceklerini duyurdu. Schumer, Cumhuriyetçilerin ICE'nin suistimallerini dizginleme konusundaki yetersizliğini gerekçe göstererek bütçeye "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

Senato Dengeleri: Bütçe paketinin Senato'dan geçmesi için 60 oy gerekiyor.

Kritik İsimler: Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve daha önce Cumhuriyetçilerle hareket eden bağımsız Senatör Angus King gibi isimler, mevcut şartlar altında ICE fonlamasına destek vermeyeceklerini belirttiler.