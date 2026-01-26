Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi hem aşırı borçlanmayı önlemek hem de konut erişimini kolaylaştırmak için kritik kararların arifesinde.

BDDK tarafından yürütülen çalışmalarda sona yaklaşılırken, bankacılık sektöründe iki önemli değişiklik kapıda.

EK HESAPLARDA (KMH) "3 MAAŞ" KURALI

Son dönemde alım gücündeki düşüşle birlikte vatandaşın "görünmez borcu" haline gelen ve toplam bakiyesi 740 milyar TL'yi aşan Kredili Mevduat Hesapları (KMH) mercek altına alındı.

CNBC-e’den Hazal Ateş’in aktardığına göre bazı bankaların asgari ücretli çalışanlara dahi maaşının 10 katına kadar limit tanımlaması, ekonomi yönetimini harekete geçirdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte:

• Limit Sınırı: KMH limitlerinin, aylık gelirin en fazla 3 katı ile sınırlandırılması seçeneği masada en güçlü formül olarak duruyor.

• Kimi Kapsayacak: Sınırlamanın mevcut hesap sahiplerini etkilemesi beklenmezken, ilk kez hesap açacaklar için gelir kriteri katı şekilde uygulanacak.

• Yaptırım: Belirlenen limit sınırlarına uymayan bankalara cezai yaptırım uygulanacak.

İLK EVİM İÇİN "1.20 FAİZ" VE LİMİT ARTIŞI

Dar gelirli vatandaşın konuta erişimini imkansız hale getiren yüksek faiz ve düşük kredi limitleri için ise rahatlatıcı bir adım atılıyor. Fahiş kira artışlarını frenlemeyi de amaçlayan bu hamlenin detayları netleşmeye başladı.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılacak kampanya kapsamında:

• Düşük Faiz: Konut kredisi faiz oranının yüzde 1,20 seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

• Esnek Limit: Mevcut durumda 2 milyon TL'nin üzerinde kredi kullanımına izin vermeyen kısıtlamalar esnetilecek; limitler artırılacak.

• Uzun Vade: İlk kez ev alacaklara uzun vadeli ve ödenebilir taksitli ödeme planları sunulacak.

BDDK'nın teknik altyapısını hazırladığı bu iki düzenlemenin de kısa süre içinde yürürlüğe girmesi ve kamuoyuna resmen duyurulması bekleniyor.