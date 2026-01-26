Berlin polisi de halkı yollarda dikkatli olmaları yönünde uyararak sürücülere hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları ve gerekli olmadığı sürece trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, otoyollarda yaşanan buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Heilbronn Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Baden-Württemberg eyaletinin Weinsberg kenti yakınlarında iki otoyolun bağlantı noktasında 15 araç ve kamyonun karda mahsur kaldığı aktarıldı.

Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) tarafından yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle ülke genelinde tren seferlerinde gecikmeler ve iptallerin yaşandığı belirtildi.

Berlin-Brandenburg Havalimanının internet sayfasından yapılan açıklamada da hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde gecikmeler ve uçuş iptalleri yaşanabileceği belirtilerek, yolculara uçuş durumunu kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI WADEPHUL DA ETKİLENDİ

Letonya ve İsveç'e ziyaret düzenleyecek Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un seyahat planlarında hava koşulları nedeniyle değişikliğe gidildiği belirtildi.

Ülke basınının Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, hava koşulları nedeniyle seyahatin gerçekleştirebilmesi için uçağın kalkış noktasının Berlin'den Leipzig kentinde alındığı ifade edildi.

Haberde, Wadephul'un Berlin'den Leipzig'e trenle geçtiği ancak trenin de bir saat geciktiği bilgisi yer aldı.

(AA)