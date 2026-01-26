Yeni yıla girerken vatandaşın sırtındaki ekonomik yük daha da ağırlaştı.

Kamu-Ar’ın "Açlık ve Yoksulluk Araştırması Ocak 2026" raporuna göre dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için gereken yoksulluk sınırı 98 bin 974 TL'ye yükseldi.

AÇLIK SINIRI 32 BİN LİRAYI AŞTI

Rapora göre, dengeli ve sağlıklı beslenebilmek için yapılması gereken gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, ocak ayında bir önceki aya göre 1.431 TL artış göstererek 32 bin 86 TL oldu.

Gıda dışı gereksinimler (barınma, giyim, ulaşım vb.) için harcanması gereken tutar ise 2.631 TL'lik artışla 66 bin 889 TL'ye ulaştı.

Böylece yoksulluk sınırı sadece bir ayda 4 bin 61 lira birden artmış oldu. Son bir yıllık tabloya bakıldığında ise yoksulluk sınırındaki artış 27 bin lirayı buldu.

SEBZE VE BAKLİYATTA SERT YÜKSELİŞ

Ocak ayında çarşı pazar alev aldı. Gıda kalemlerindeki değişimler şöyle gerçekleşti:

• Sebze: Aylık 756 TL artışla harcama tutarı 4.304 TL’ye çıktı.

• Pirinç ve Bulgur: 373 TL artışla 1.585 TL oldu.

• Meyve: Aylık bazda cüzi bir düşüş görülse de yıllık bazda 812 TL zamlandı.

• Süt ve Süt Ürünleri: Aylık bazda sınırlı bir düşüş yaşanmasına rağmen yıllık artış 1.151 TL olarak hesaplandı.

BARINMAK VE İŞE GİTMEK SERVET GEREKTİRİYOR

Araştırma, sadece beslenmenin değil, barınmanın ve ulaşımın da büyük bir maliyet kalemi olduğunu ortaya koydu.

Ocak 2026 itibarıyla dört kişilik bir ailenin ortalama harcamaları şu şekilde hesaplandı:

• Barınma (Kira dahil): 20 bin 510 TL

• Ulaştırma: 18 bin 274 TL

• Ev Eşyası: 7 bin 453 TL

• Giyim ve Ayakkabı: 2 bin 483 TL

"GIDA FİYATLARI 68 AYDIR ARTIYOR"

Verileri değerlendiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, gıda fiyatlarındaki artış serisinin rekor kırdığını belirtti. Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılının ocak ayında da gıda fiyatları ne yazık ki artmaya devam ediyor. Türkiye'de gıda fiyatları tam 68 aydır kesintisiz yükseliyor. Ocak ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 7,2; son 12 ayda ise yüzde 48,9 oranında arttı. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının arkasındaki nedenler ve hükümetin yılın ilk çeyreğine dair dalgalanma uyarılarının gerçek yüzü, bu araştırma ile netleşmiş oldu."

BİREY BAŞINA DÜŞEN MALİYET

Araştırmada kalori hesabı üzerinden kişi başı açlık sınırları da belirlendi. Buna göre ocak ayında yetişkin bir erkeğin açlık sınırı 9 bin 368 TL, yetişkin bir kadının 7 bin 354 TL, bir gencin 10 bin 24 TL ve çocuğun ise 5 bin 340 TL olarak hesaplandı.