Konuşmasında küresel belirsizliklere değinen Bakan Şimşek, "Zor ve belirsizliklerle dolu bir yıl yaşadık" diyerek başladığı sözlerine, Türkiye ekonomisindeki pozitif dönüşüme dikkat çekerek devam etti.

Şimşek, "Türkiye iyi durumda; büyüme ve ticaret artık daha dengeli bir görünüm sergiliyor. Ekonomimizi artık daha az kırılgan bir noktada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMIN GÜCÜ: İHRACATIN YÜZDE 62’Sİ

Bakan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ekonomi için bir çıpa görevi görebileceğini belirtti. Türkiye’nin ihracat performansına ilişkin çarpıcı bir veri paylaşan Şimşek, toplam ihracatın yüzde 62’sinin doğrudan yabancı yatırımlar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Şimşek, dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında yer aldıklarını söyledi. Şimşek ayrıca, hizmet ihracatının henüz korumacı tedbirlerden etkilenmediğini dile getirdi.