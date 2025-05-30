ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin ile yürüttüğü ticaret görüşmelerinin ‘biraz tıkanmış’ durumda olduğunu ve anlaşmanın sonuçlandırılması için muhtemelen ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in doğrudan devreye girmesi gerekeceğini söyledi.

DAHA FAZLA GÖRÜŞME BEKLİYOR

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşında geçici bir ateşkese yol açan ve Bessent’in liderliğindeki görüşmelerden iki hafta sonra, Bessent Fox News’e yaptığı açıklamada o zamandan bu yana ilerlemenin yavaş olduğunu, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla görüşme beklediğini söyledi.

ÇİN MASAYA OTURACAK MI?

Bessent, “Bir noktada Başkan ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında bir telefon görüşmesi olabileceğine inanıyorum. Görüşmelerin büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında… bu, iki liderin karşılıklı olarak devreye girmesini gerektirecek. İkili arasında iyi bir ilişki var ve Başkan Trump tercihlerini açıkça belirttiğinde Çin’in masaya oturacağından eminim” dedi.