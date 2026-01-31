ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'a 9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi (PAC-3) bünyesinde geliştirilen "güçlendirilmiş füze segmenti" ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Suudi Arabistan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan hükümetine 9 milyar dolarlık olası Patriot füze sistemi satışını onayladığı belirtildi.

Satışın, Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracağı ve böylece hava savunma kabiliyetini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, satışın ana yüklenicisinin Lockheed-Martin firması olacağı aktarıldı.

Açıklamada, bu satışın ayrıca "NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin" güvenliğini artırarak, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

(AA)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sevgül Kolyiğit tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERYatırım fonlarında haftalık karne: Yüzde 94'lük kayıpla en fazla kaybettiren olduYatırım fonlarında haftalık karne: Yüzde 94'lük kayıpla en fazla kaybettiren oldu
PARTNERBest Brands Grup Enerji halka arz rehberi: Talep ne zaman toplanıyor, kaç lot verir?Best Brands Grup Enerji halka arz rehberi: Talep ne zaman toplanıyor, kaç lot verir?