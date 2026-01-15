Washington yönetimi, 21 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni bir düzenlemeyle göçmen vizesi prosedürlerinde sert bir değişikliğe gitti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "yüksek riskli" olarak kategorize edilen 75 ülkeden yapılacak göçmenlik başvuruları, ikinci bir emre kadar askıya alındı.

GEREKÇE: "KAMUYA YÜK OLMA RİSKİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, kararın temel dayanağının ekonomik nedenler olduğu vurgulandı. Listedeki ülkelerden gelen göçmenlerin, Amerikan sosyal yardım sisteminden "kabul edilemez oranlarda" faydalandığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni göçmenlerin, Amerikan halkının servetini sömürmeyeceğinden ve kamu kaynaklarına bağımlı hale gelmeyeceğinden emin olana kadar bu düzenleme yürürlükte kalacaktır."

TURİST VİZELERİ KAPSAM DIŞI, GEÇMİŞ VİZELER İNCELEMEDE

21 Ocak'ta başlayacak olan uygulama, turistik amaçlı seyahat vizelerini kapsamayacak. Ancak düzenleme sadece yeni başvuruları engellemekle kalmıyor; geçmiş dönem politikaları da mercek altına alınıyor.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Trump yönetiminin talimatıyla, Biden döneminde verilen vizelerin de titizlikle inceleneceğini duyurdu. Edlow, "Pervasız yeniden yerleşim politikalarının bedelini ödemeyeceğiz" diyerek, endişe duyulan ülkelerden gelenlerin Green Card statülerinin yeniden değerlendirileceğini belirtti.

KAPILARIN KAPANDIĞI 75 ÜLKE

ABD'nin hem siyasi hasımlarının hem de popüler tatil destinasyonlarının yer aldığı liste, dört ana coğrafyaya yayılıyor. Türkiye'nin listede yer almaması ise dikkat çekti.

KUZEY VE GÜNEY AMERİKA



Brezilya, Kolombiya, Küba, Jamaika, Uruguay, Guatemala, Haiti, Nikaragua, Bahamalar, Barbados, Belize, Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadinler.

AVRUPA



Rusya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova, Belarus.

ASYA - PASİFİK



Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Ermenistan, Ürdün, Lübnan, Yemen, Kuveyt, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Tayland, Kamboçya, Laos, Fiji, Bhutan.

AFRİKA



Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Nijerya, Somali, Sudan, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Uganda, Gana, Senegal, Fildişi Sahili, Kamerun, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Sierra Leone, Liberya, Gine, Gambiya, Togo, Eritre, Yeşil Burun Adaları.