Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, "Mpox'un kıtasal güvenlik açısından halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilmesinin kaldırıldığını duyuruyorum.

Bu durum, Afrika'nın halk sağlığı müdahalelerine liderlik etme kapasitesinin arttığını gösteriyor." dedi.

Kaseya, acil durumun kaldırılmasının "Afrika'da mpoxun sonunu" işaret etmediğini söyledi.

TEYİT EDİLMİŞ VAKALAR YÜZDE 60 AZALDI

Afrika CDC verilerine göre 2025'in başlarında ve sonlarında görülen en yoğun bulaşma dönemlerinde şüpheli vakalar yüzde 40, teyit edilmiş vakalar yüzde 60 azaldı.

Şüpheli vakalar arasındaki ölüm oranı ise yüzde 2,6'dan yüzde 0,6'ya geriledi.

Afrika CDC, kıtada vakaların artmasının ardından Ağustos 2024'te "mpox acil durumunun" ilan edildiğini duyurmuştu.

2024'te kıtada 80 bin 276 şüpheli vaka ve 1340 ölüm bildirilmiş; bu durumun 2023'ün aynı dönemine kıyasla vakalarda 5 kat, ölümlerde 2 kat artış anlamına geldiği açıklanmıştı.

Acil durum ilanının ardından mpoxla mücadele için 1 milyar doların üzerinde finansman sağlanmış, 16 ülkede 5 milyon dozdan fazla mpox aşısı dağıtılmıştı.

