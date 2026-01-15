Döviz kurundaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatındaki artış pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Jeopolitik risk gündeminin gölgesinde hareketlenen petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak konusu. İşte 15 Ocak Perşembe gününde güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 60-70 dolar bandında dalgalanması ve dolar/TL kurunun 43 TL seviyesinin üzerine yerleşmesi, akaryakıt fiyatlarında maliyet baskısı oluşturmayı sürdürüyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre gündemde herhangi bir yeni zam ya da indirim beklenmiyor ancak fiyatlar halihazırda yüksek seyrini koruyor.

İşte 15 Ocak Perşembe gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,21 TL
Motorin litre fiyatı: 54,81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,02 TL
Motorin litre fiyatı: 54,62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54,04 TL
Motorin litre fiyatı: 55,87 TL
LPG litre fiyatı: 28.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 54,37 TL
Motorin litre fiyatı: 55,14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL

