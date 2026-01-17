Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Geçen gece pompaya yansıyan 1,61 TL'lik benzin zammının bir kısımı dün gece saatlerinde silindi. Benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz tarafında ise herhangi bir değişim görülmedi.

İşte 17 Ocak Cumartesi gününde akaryakıt tabelasında güncel rakamlar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54 TL

Motorin litre fiyatı: 54,86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53,83 TL

Motorin litre fiyatı: 54,69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54,90 TL

Motorin litre fiyatı: 55,94 TL

LPG litre fiyatı: 28.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 55,19 TL

Motorin litre fiyatı: 56,20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

PETROL VE DOLAR NEDEN ETKİLİ?

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 63-64 dolar bandında seyretmesi, jeopolitik risklerin enerji maliyetleri üzerindeki baskısını hissettiriyor.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarında aşağı yönlü kalıcı bir kırılma veya döviz kurunda (dolar/TL) bir geri çekilme yaşanmadığı sürece, kısa vadede "indirim" tabelasını görmenin zor olduğu görüşünde.

SÜRÜCÜLERİN GÖZÜ KULAĞI HABERLERDE

Özellikle ticari araç sahipleri ve lojistik sektörü, artan maliyetler karşısında zorlanırken, vatandaşlar depolarını doldurmak için kampanya ve indirim haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Şu an için ufukta bir indirim görünmese de Brent petroldeki ani düşüşlerin iç piyasaya gecikmeli de olsa yansıyabileceği belirtiliyor.